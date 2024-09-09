https://ria.ru/20240909/sanktsii-1971615067.html
Политолог прокомментировал американские санкции против российских СМИ
Политолог прокомментировал американские санкции против российских СМИ - РИА Новости, 09.09.2024
Политолог прокомментировал американские санкции против российских СМИ
США вводят санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT в попытке заставить замолчать выступающих против администрации президента Джо Байдена,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:58
2024-09-09T14:58
2024-09-09T14:58
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США вводят санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT в попытке заставить замолчать выступающих против администрации президента Джо Байдена, заявил РИА Новости политолог Кит Престон. "Все эти действия являются попыткой со стороны администрации США в целом и режима Байдена в частности искоренить оппозицию... Санкции, которые министерство финансов США наложило на медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly якобы за вмешательство в президентские выборы США, - лишь самый недавний пример попытки подавления", - сообщил Престон. Эксперт также указал на другие случаи примеров политического преследования, такие как судебный иск против членов Социалистической партии африканского народа по обвинению в том, что они якобы являются российскими агентами, и использование администрацией Байдена правовой системы с целью атаковать политических оппонентов - от кандидата в президенты США Дональда Трампа до правых или левых политических диссидентов и международных СМИ. "Помимо того, чтобы заставить замолчать оппозицию в целом, Демократическая партия, вероятнее всего, вновь планирует возложить вину на "российское вмешательство" в случае поражения на президентских выборах, а также стремится нагнетать напряженность между Россией и США на фоне конфликта на Украине", - заявил Престон. Эксперт также подчеркнул, что большинство граждан США устали от конфликта на Украине и скептически относятся к постоянной и безусловной помощи Киеву. Еще одной из целей введения санкций против российских СМИ могло стать разжигание в стране антироссийских настроений, добавил Престон. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html
https://ria.ru/20240906/ogranicheniya-1970944312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, джо байден, дональд трамп, маргарита симоньян, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Маргарита Симоньян, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
Политолог прокомментировал американские санкции против российских СМИ
Политолог Престон: санкции США против RT направлены на подавление оппозиции
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США вводят санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT в попытке заставить замолчать выступающих против администрации президента Джо Байдена, заявил РИА Новости политолог Кит Престон.
"Все эти действия являются попыткой со стороны администрации США в целом и режима Байдена в частности искоренить оппозицию... Санкции, которые министерство финансов США наложило на медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly якобы за вмешательство в президентские выборы США, - лишь самый недавний пример попытки подавления", - сообщил Престон.
Эксперт также указал на другие случаи примеров политического преследования, такие как судебный иск против членов Социалистической партии африканского народа по обвинению в том, что они якобы являются российскими агентами, и использование администрацией Байдена правовой системы с целью атаковать политических оппонентов - от кандидата в президенты США Дональда Трампа до правых или левых политических диссидентов и международных СМИ.
"Помимо того, чтобы заставить замолчать оппозицию в целом, Демократическая партия, вероятнее всего, вновь планирует возложить вину на "российское вмешательство" в случае поражения на президентских выборах, а также стремится нагнетать напряженность между Россией и США на фоне конфликта на Украине", - заявил Престон.
Эксперт также подчеркнул, что большинство граждан США устали от конфликта на Украине и скептически относятся к постоянной и безусловной помощи Киеву. Еще одной из целей введения санкций против российских СМИ могло стать разжигание в стране антироссийских настроений, добавил Престон.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).