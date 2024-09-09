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Росавиация начала проверку после крушения самолета в Подмосковье
Росавиация начала проверку после крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2024
Росавиация начала проверку после крушения самолета в Подмосковье
Росавиация проводит проверку после крушения самолета-амфибии в Рузском районе Московской области говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:15
2024-09-09T16:15
2024-09-09T16:15
происшествия
рузский район
московская область (подмосковье)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Росавиация проводит проверку после крушения самолета-амфибии в Рузском районе Московской области говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. Легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Рузском районе Московской области, два члена экипажа, предварительно, погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Как позже уточнили в экстренных службах, данное ЧП произошло близ деревни Батурино в Рузском районе Подмосковья с легкомоторным самолетом "Алекс-251", который совершил жесткую посадку в поле. "Сегодня днем, 9 сентября, в Рузском районе Московской области в результате авиационного события частный легкомоторный самолета-амфибия "Алекс-251" получил значительные повреждения… Специалисты Росавиации проводят проверку всех обстоятельств по данному событию", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20240909/samolet-1971621870.html
рузский район
московская область (подмосковье)
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происшествия, рузский район, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Рузский район, Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация начала проверку после крушения самолета в Подмосковье
Росавиация проводит проверку после крушения самолета-амфибии в Рузском районе