https://ria.ru/20240909/samolet-1971635914.html

Росавиация начала проверку после крушения самолета в Подмосковье

Росавиация начала проверку после крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2024

Росавиация начала проверку после крушения самолета в Подмосковье

Росавиация проводит проверку после крушения самолета-амфибии в Рузском районе Московской области говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:15

2024-09-09T16:15

2024-09-09T16:15

происшествия

рузский район

московская область (подмосковье)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971616796_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_909175b729d52eac6edd1c081b31381a.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Росавиация проводит проверку после крушения самолета-амфибии в Рузском районе Московской области говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. Легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Рузском районе Московской области, два члена экипажа, предварительно, погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Как позже уточнили в экстренных службах, данное ЧП произошло близ деревни Батурино в Рузском районе Подмосковья с легкомоторным самолетом "Алекс-251", который совершил жесткую посадку в поле. "Сегодня днем, 9 сентября, в Рузском районе Московской области в результате авиационного события частный легкомоторный самолета-амфибия "Алекс-251" получил значительные повреждения… Специалисты Росавиации проводят проверку всех обстоятельств по данному событию", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20240909/samolet-1971621870.html

рузский район

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рузский район, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)