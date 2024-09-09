Появились фото потерпевшего крушение под Москвой самолета
Опубликованы фотографии потерпевшего крушение в Подмосковье самолета
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
Место крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Появились фотографии потерпевшего крушение в Подмосковье легкомоторного самолета "Алекс-251".
На кадрах можно увидеть разрушенные переднюю часть фюзеляжа и правое крыло воздушного судна.
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
Место крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
Место крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
В понедельник представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Рузском районе Московской области, два члена экипажа, предварительно, погибли. Как позже уточнили в экстренных службах, данное ЧП произошло близ деревни Батурино в Рузском районе Подмосковья с легкомоторным самолетом "Алекс-251", который совершил жесткую посадку в поле. Прокуратурой по данному факту была начата проверка.
После крушения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.