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Появились фото потерпевшего крушение под Москвой самолета - РИА Новости, 09.09.2024
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15:10 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/samolet-1971621870.html
Появились фото потерпевшего крушение под Москвой самолета
Появились фото потерпевшего крушение под Москвой самолета - РИА Новости, 09.09.2024
Появились фото потерпевшего крушение под Москвой самолета
Появились фотографии потерпевшего крушение в Подмосковье легкомоторного самолета "Алекс-251". РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:10
2024-09-09T15:10
происшествия
рузский район
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Появились фотографии потерпевшего крушение в Подмосковье легкомоторного самолета "Алекс-251".На кадрах можно увидеть разрушенные переднюю часть фюзеляжа и правое крыло воздушного судна.В понедельник представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Рузском районе Московской области, два члена экипажа, предварительно, погибли. Как позже уточнили в экстренных службах, данное ЧП произошло близ деревни Батурино в Рузском районе Подмосковья с легкомоторным самолетом "Алекс-251", который совершил жесткую посадку в поле. Прокуратурой по данному факту была начата проверка.После крушения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html
рузский район
москва
московская область (подмосковье)
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Новости
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происшествия, рузский район, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Рузский район, Москва, Московская область (Подмосковье)
Появились фото потерпевшего крушение под Москвой самолета

Опубликованы фотографии потерпевшего крушение в Подмосковье самолета

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
Место крушения легкомоторного самолета Алекс-251 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Место крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Появились фотографии потерпевшего крушение в Подмосковье легкомоторного самолета "Алекс-251".
На кадрах можно увидеть разрушенные переднюю часть фюзеляжа и правое крыло воздушного судна.
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
Место крушения легкомоторного самолета Алекс-251 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Место крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
Место крушения легкомоторного самолета Алекс-251 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Место крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
В понедельник представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Рузском районе Московской области, два члена экипажа, предварительно, погибли. Как позже уточнили в экстренных службах, данное ЧП произошло близ деревни Батурино в Рузском районе Подмосковья с легкомоторным самолетом "Алекс-251", который совершил жесткую посадку в поле. Прокуратурой по данному факту была начата проверка.
После крушения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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