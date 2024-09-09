https://ria.ru/20240909/samolet-1971621870.html

Появились фото потерпевшего крушение под Москвой самолета

Появились фото потерпевшего крушение под Москвой самолета - РИА Новости, 09.09.2024

Появились фото потерпевшего крушение под Москвой самолета

Появились фотографии потерпевшего крушение в Подмосковье легкомоторного самолета "Алекс-251". РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:10

2024-09-09T15:10

2024-09-09T15:10

происшествия

рузский район

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Появились фотографии потерпевшего крушение в Подмосковье легкомоторного самолета "Алекс-251".На кадрах можно увидеть разрушенные переднюю часть фюзеляжа и правое крыло воздушного судна.В понедельник представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Рузском районе Московской области, два члена экипажа, предварительно, погибли. Как позже уточнили в экстренных службах, данное ЧП произошло близ деревни Батурино в Рузском районе Подмосковья с легкомоторным самолетом "Алекс-251", который совершил жесткую посадку в поле. Прокуратурой по данному факту была начата проверка.После крушения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html

рузский район

москва

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рузский район, москва, московская область (подмосковье)