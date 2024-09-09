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После крушения самолета в Подмосковье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.09.2024
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14:54 09.09.2024 (обновлено: 15:18 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/samolet-1971615950.html
После крушения самолета в Подмосковье возбудили уголовное дело
После крушения самолета в Подмосковье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.09.2024
После крушения самолета в Подмосковье возбудили уголовное дело
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения самолета в Подмосковье, при котором,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:54
2024-09-09T15:18
происшествия
московская область (подмосковье)
рузский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения самолета в Подмосковье, при котором, предварительно, погибли два человека, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Рузском районе Московской области, два члена экипажа, предварительно, погибли. Как позже уточнили в экстренных службах, данное ЧП произошло близ деревни Батурино в Рузском районе Подмосковья с легкомоторным самолетом "Алекс-251", который совершил жесткую посадку в поле. Прокуратурой по данному факту была начата проверка. "Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 9 сентября самолет потерпел крушение в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области. Предварительно, погибли двое пилотов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, причины и условия произошедшего.
https://ria.ru/20240712/samole-1959269146.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), рузский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Рузский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После крушения самолета в Подмосковье возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета под Рузой

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье. 9 сентября 2024
Место крушения легкомоторного самолета Алекс-251 в Подмосковье. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Место крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье. 9 сентября 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения самолета в Подмосковье, при котором, предварительно, погибли два человека, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Рузском районе Московской области, два члена экипажа, предварительно, погибли. Как позже уточнили в экстренных службах, данное ЧП произошло близ деревни Батурино в Рузском районе Подмосковья с легкомоторным самолетом "Алекс-251", который совершил жесткую посадку в поле. Прокуратурой по данному факту была начата проверка.
«
"Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 9 сентября самолет потерпел крушение в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области. Предварительно, погибли двое пилотов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, причины и условия произошедшего.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Рузский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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