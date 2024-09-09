https://ria.ru/20240909/samolet-1971615950.html

После крушения самолета в Подмосковье возбудили уголовное дело

После крушения самолета в Подмосковье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.09.2024

После крушения самолета в Подмосковье возбудили уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения самолета в Подмосковье, при котором,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:54

2024-09-09T14:54

2024-09-09T15:18

происшествия

московская область (подмосковье)

рузский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения самолета в Подмосковье, при котором, предварительно, погибли два человека, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Рузском районе Московской области, два члена экипажа, предварительно, погибли. Как позже уточнили в экстренных службах, данное ЧП произошло близ деревни Батурино в Рузском районе Подмосковья с легкомоторным самолетом "Алекс-251", который совершил жесткую посадку в поле. Прокуратурой по данному факту была начата проверка. "Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 9 сентября самолет потерпел крушение в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области. Предварительно, погибли двое пилотов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, причины и условия произошедшего.

https://ria.ru/20240712/samole-1959269146.html

московская область (подмосковье)

рузский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), рузский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)