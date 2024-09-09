После крушения самолета в Подмосковье возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета под Рузой
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье. 9 сентября 2024
Место крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье. 9 сентября 2024
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения самолета в Подмосковье, при котором, предварительно, погибли два человека, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Рузском районе Московской области, два члена экипажа, предварительно, погибли. Как позже уточнили в экстренных службах, данное ЧП произошло близ деревни Батурино в Рузском районе Подмосковья с легкомоторным самолетом "Алекс-251", который совершил жесткую посадку в поле. Прокуратурой по данному факту была начата проверка.
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"Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 9 сентября самолет потерпел крушение в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области. Предварительно, погибли двое пилотов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, причины и условия произошедшего.
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