https://ria.ru/20240909/reys-1971525221.html

Авиарейс Владивосток — Москва задержали из-за неисправности

Авиарейс Владивосток — Москва задержали из-за неисправности - РИА Новости, 09.09.2024

Авиарейс Владивосток — Москва задержали из-за неисправности

Авиарейс Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на утро понедельника, задерживают из-за технической неисправности самолета, более 300... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:40

2024-09-09T09:40

2024-09-09T12:30

происшествия

владивосток

аэрофлот

дальневосточная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Авиарейс Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на утро понедельника, задерживают из-за технической неисправности самолета, более 300 пассажиров обеспечены питанием, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой авиарейса Владивосток-Москва. По предварительной информации, в связи с технической неисправностью воздушного судна в международном аэропорту Владивостока имени В.К. Арсеньева задержан рейс сообщением Владивосток–Москва авиакомпании ПАО "Аэрофлот", запланированный к вылету 9 сентября в 8.40 (01.40 мск)" - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время вылета ожидают 308 пассажиров, в том числе 29 несовершеннолетних."Перевозчиком предоставлено питание и напитки, принимаются меры для организации расселения граждан. В аэропорту находится дежурный прокурор Приморской транспортной прокуратуры Владимир Левченко. Жалоб от граждан в связи с задержкой рейса в прокуратуру не поступало", - уточнили в пресс-службе.Предварительно вылет запланирован на 02.00 (19.00 мск) вторника.

https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html

https://ria.ru/20240807/reys-1964545726.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владивосток, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура