https://ria.ru/20240909/reys-1971525221.html
Авиарейс Владивосток — Москва задержали из-за неисправности
Авиарейс Владивосток — Москва задержали из-за неисправности - РИА Новости, 09.09.2024
Авиарейс Владивосток — Москва задержали из-за неисправности
Авиарейс Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на утро понедельника, задерживают из-за технической неисправности самолета, более 300... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:40
2024-09-09T09:40
2024-09-09T12:30
происшествия
владивосток
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Авиарейс Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на утро понедельника, задерживают из-за технической неисправности самолета, более 300 пассажиров обеспечены питанием, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой авиарейса Владивосток-Москва. По предварительной информации, в связи с технической неисправностью воздушного судна в международном аэропорту Владивостока имени В.К. Арсеньева задержан рейс сообщением Владивосток–Москва авиакомпании ПАО "Аэрофлот", запланированный к вылету 9 сентября в 8.40 (01.40 мск)" - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время вылета ожидают 308 пассажиров, в том числе 29 несовершеннолетних."Перевозчиком предоставлено питание и напитки, принимаются меры для организации расселения граждан. В аэропорту находится дежурный прокурор Приморской транспортной прокуратуры Владимир Левченко. Жалоб от граждан в связи с задержкой рейса в прокуратуру не поступало", - уточнили в пресс-службе.Предварительно вылет запланирован на 02.00 (19.00 мск) вторника.
https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html
https://ria.ru/20240807/reys-1964545726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура
Авиарейс Владивосток — Москва задержали из-за неисправности
Авиарейс "Аэрофлота" Владивосток — Москва задержали из-за поломки самолета
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Авиарейс Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на утро понедельника, задерживают из-за технической неисправности самолета, более 300 пассажиров обеспечены питанием, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой авиарейса Владивосток-Москва. По предварительной информации, в связи с технической неисправностью воздушного судна в международном аэропорту Владивостока имени В.К. Арсеньева задержан рейс сообщением Владивосток
–Москва авиакомпании ПАО "Аэрофлот", запланированный к вылету 9 сентября в 8.40 (01.40 мск)" - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время вылета ожидают 308 пассажиров, в том числе 29 несовершеннолетних.
"Перевозчиком предоставлено питание и напитки, принимаются меры для организации расселения граждан. В аэропорту находится дежурный прокурор Приморской транспортной прокуратуры Владимир Левченко. Жалоб от граждан в связи с задержкой рейса в прокуратуру не поступало", - уточнили в пресс-службе.
Предварительно вылет запланирован на 02.00 (19.00 мск) вторника.