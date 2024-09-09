Рейтинг@Mail.ru
Авиарейс Владивосток — Москва задержали из-за неисправности - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 09.09.2024 (обновлено: 12:30 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/reys-1971525221.html
Авиарейс Владивосток — Москва задержали из-за неисправности
Авиарейс Владивосток — Москва задержали из-за неисправности - РИА Новости, 09.09.2024
Авиарейс Владивосток — Москва задержали из-за неисправности
Авиарейс Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на утро понедельника, задерживают из-за технической неисправности самолета, более 300... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:40
2024-09-09T12:30
происшествия
владивосток
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Авиарейс Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на утро понедельника, задерживают из-за технической неисправности самолета, более 300 пассажиров обеспечены питанием, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой авиарейса Владивосток-Москва. По предварительной информации, в связи с технической неисправностью воздушного судна в международном аэропорту Владивостока имени В.К. Арсеньева задержан рейс сообщением Владивосток–Москва авиакомпании ПАО "Аэрофлот", запланированный к вылету 9 сентября в 8.40 (01.40 мск)" - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время вылета ожидают 308 пассажиров, в том числе 29 несовершеннолетних."Перевозчиком предоставлено питание и напитки, принимаются меры для организации расселения граждан. В аэропорту находится дежурный прокурор Приморской транспортной прокуратуры Владимир Левченко. Жалоб от граждан в связи с задержкой рейса в прокуратуру не поступало", - уточнили в пресс-службе.Предварительно вылет запланирован на 02.00 (19.00 мск) вторника.
https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html
https://ria.ru/20240807/reys-1964545726.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура
Авиарейс Владивосток — Москва задержали из-за неисправности

Авиарейс "Аэрофлота" Владивосток — Москва задержали из-за поломки самолета

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Авиарейс Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на утро понедельника, задерживают из-за технической неисправности самолета, более 300 пассажиров обеспечены питанием, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой авиарейса Владивосток-Москва. По предварительной информации, в связи с технической неисправностью воздушного судна в международном аэропорту Владивостока имени В.К. Арсеньева задержан рейс сообщением Владивосток–Москва авиакомпании ПАО "Аэрофлот", запланированный к вылету 9 сентября в 8.40 (01.40 мск)" - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Летевший из Москвы самолет внезапно сел в Варшаве
Вчера, 03:09
Отмечается, что в настоящее время вылета ожидают 308 пассажиров, в том числе 29 несовершеннолетних.
"Перевозчиком предоставлено питание и напитки, принимаются меры для организации расселения граждан. В аэропорту находится дежурный прокурор Приморской транспортной прокуратуры Владимир Левченко. Жалоб от граждан в связи с задержкой рейса в прокуратуру не поступало", - уточнили в пресс-службе.
Предварительно вылет запланирован на 02.00 (19.00 мск) вторника.
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Во Владивостоке аварийно сел самолет
7 августа, 05:04
 
ПроисшествияВладивостокАэрофлотДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала