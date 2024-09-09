https://ria.ru/20240909/rakety-1971634332.html

"Абсурд!" На Западе сообщили о проблемах с ракетами, которые передадут ВСУ

"Абсурд!" На Западе сообщили о проблемах с ракетами, которые передадут ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024

"Абсурд!" На Западе сообщили о проблемах с ракетами, которые передадут ВСУ

Многоцелевые ракеты Martlet, которые Лондон планирует направить Украине до конца этого года, окажутся совершенно бесполезны против российской воздушной техники... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:57

2024-09-09T15:57

2024-09-09T15:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

россия

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839813151_222:0:1379:651_1920x0_80_0_0_f0280fede4cc5a661c19ce62100931f4.jpg

МОСКВА, 9 сен —РИА Новости. Многоцелевые ракеты Martlet, которые Лондон планирует направить Украине до конца этого года, окажутся совершенно бесполезны против российской воздушной техники и дронов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran."Эти ракеты для ПВО, которые будет поставлять Великобритания, уже никак не смогут повлиять на ситуацию на Украине. Они не смогут сбить российские самолеты, которые действуют далеко за пределами дальности действия этих ракет", — отметил аналитик.Меркурис также указал на заявление главы Минобороны Белоусова о том, что количество применяемых Россией FPV-дронов на линии боевого соприкосновения резко увеличилось."А если говорить о дронах, то Россия производит до 4000 дронов в сутки. А что могут сделать эти 650 британских ракет? Это просто абсурд!" — считает эксперт.Ранее сообщалось, что Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО. Первая партия на сумму порядка 213 миллионов долларов должна быть поставлена до конца этого года.Ракета Martlet (LMM) с лазерным наведением и скоростью полета в полтора Маха и дальностью полета более шести километров разрабатывается французской компанией Thales Air Defence для Великобритании. Многоцелевая управляемая ракета предназначается для использования на вертолетах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Масса ракеты составляет 13 килограмм, длина – 1,3 метра, диаметр – 76 миллиметров.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240908/poterya-1971339166.html

https://ria.ru/20240909/jassm-1971134046.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, россия, сергей лавров, нато