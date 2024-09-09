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Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях - РИА Новости, 09.09.2024
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20:22 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/putin-1971697154.html
Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях
Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях - РИА Новости, 09.09.2024
Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях, сообщили в Кремле. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:22
2024-09-09T20:22
россия
владимир путин
общество
многодетные семьи
правительство рф
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях, сообщили в Кремле. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", состоявшейся 8 июля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", - говорится в сообщении. Кроме того, камбину поручено рассмотреть вопрос о создании механизма поддержки социально значимых инициатив школьного родительского сообщества, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей. По указанным вопросам необходимо предоставить доклад до 1 декабря 2024 года.
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россия, владимир путин, общество, многодетные семьи, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Общество, Многодетные семьи, Правительство РФ
Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях

Путин поручил рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях, сообщили в Кремле.
Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", состоявшейся 8 июля.
«
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", - говорится в сообщении.
Кроме того, камбину поручено рассмотреть вопрос о создании механизма поддержки социально значимых инициатив школьного родительского сообщества, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей.
По указанным вопросам необходимо предоставить доклад до 1 декабря 2024 года.
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