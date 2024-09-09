https://ria.ru/20240909/putin-1971697154.html

Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях

Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях - РИА Новости, 09.09.2024

Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях, сообщили в Кремле. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:22

2024-09-09T20:22

2024-09-09T20:22

россия

владимир путин

общество

многодетные семьи

правительство рф

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях, сообщили в Кремле. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", состоявшейся 8 июля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", - говорится в сообщении. Кроме того, камбину поручено рассмотреть вопрос о создании механизма поддержки социально значимых инициатив школьного родительского сообщества, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей. По указанным вопросам необходимо предоставить доклад до 1 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20240624/udostovrenie-1955132692.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, многодетные семьи, правительство рф