https://ria.ru/20240909/putin-1971697154.html
Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях
Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях - РИА Новости, 09.09.2024
Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях, сообщили в Кремле. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:22
2024-09-09T20:22
2024-09-09T20:22
россия
владимир путин
общество
многодетные семьи
правительство рф
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях, сообщили в Кремле. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", состоявшейся 8 июля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", - говорится в сообщении. Кроме того, камбину поручено рассмотреть вопрос о создании механизма поддержки социально значимых инициатив школьного родительского сообщества, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей. По указанным вопросам необходимо предоставить доклад до 1 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20240624/udostovrenie-1955132692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, многодетные семьи, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Общество, Многодетные семьи, Правительство РФ
Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях
Путин поручил рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях