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Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах - РИА Новости, 09.09.2024
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20:12 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/putin-1971696106.html
Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах
Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах - РИА Новости, 09.09.2024
Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах
Президент России Владимир Путин поручил исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:12
2024-09-09T20:12
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для экскурсий. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное" опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации... при участии организаций, отвечающих за эксплуатацию угольных шахт, рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, предназначенные для проведения мероприятий по профессиональной ориентации и экскурсий. Доклад - до 31 марта 2025 года, далее - один раз в полгода", - говорится в документе. Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах

Путин поручил преобразовать закрытые шахтовые полигоны в объекты для экскурсий

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для экскурсий.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное" опубликован на сайте Кремля.
«
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации... при участии организаций, отвечающих за эксплуатацию угольных шахт, рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, предназначенные для проведения мероприятий по профессиональной ориентации и экскурсий. Доклад - до 31 марта 2025 года, далее - один раз в полгода", - говорится в документе.
Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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