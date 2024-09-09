https://ria.ru/20240909/putin-1971696106.html
Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах
Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах - РИА Новости, 09.09.2024
Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах
Президент России Владимир Путин поручил исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:12
2024-09-09T20:12
2024-09-09T20:12
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для экскурсий. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное" опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации... при участии организаций, отвечающих за эксплуатацию угольных шахт, рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, предназначенные для проведения мероприятий по профессиональной ориентации и экскурсий. Доклад - до 31 марта 2025 года, далее - один раз в полгода", - говорится в документе. Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
https://ria.ru/20240909/putin-1971695452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах
Путин поручил преобразовать закрытые шахтовые полигоны в объекты для экскурсий