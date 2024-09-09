https://ria.ru/20240909/putin-1971696106.html

Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах

Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах - РИА Новости, 09.09.2024

Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах

Президент России Владимир Путин поручил исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:12

2024-09-09T20:12

2024-09-09T20:12

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_0893cef12ce9766609e9f4889a707084.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для экскурсий. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное" опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации... при участии организаций, отвечающих за эксплуатацию угольных шахт, рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, предназначенные для проведения мероприятий по профессиональной ориентации и экскурсий. Доклад - до 31 марта 2025 года, далее - один раз в полгода", - говорится в документе. Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.

https://ria.ru/20240909/putin-1971695452.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество