Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить ежегодное проведение конкурса семей - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 09.09.2024 (обновлено: 20:58 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/putin-1971695452.html
Путин поручил обеспечить ежегодное проведение конкурса семей
Путин поручил обеспечить ежегодное проведение конкурса семей - РИА Новости, 09.09.2024
Путин поручил обеспечить ежегодное проведение конкурса семей
Владимир Путин распорядился обеспечить ежегодное проведение всероссийского конкурса семей "Это у нас семейное", следует из списка поручений на сайте Кремля. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:08
2024-09-09T20:58
владимир путин
общество
россия
михаил мишустин
алексей комиссаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970786780_0:10:2112:1198_1920x0_80_0_0_99aa2912054313d8b5faa6d990f3c123.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин распорядился обеспечить ежегодное проведение всероссийского конкурса семей "Это у нас семейное", следует из списка поручений на сайте Кремля.&quot;Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией &quot;Россия — страна возможностей&quot; обеспечить ежегодное проведение всероссийского конкурса семей проекта &quot;Это у нас семейное&quot;, предусмотрев его финансирование за счет средств федерального бюджета&quot;, — говорится в документе.Первый доклад необходимо представить до 1 сентября 2025-го, далее — раз в год. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.Помимо этого, президент поручил правительству изучить следующие вопросы:Глава государства также поручил Минспорту совместно с исполнительными органами регионов поспособствовать организации и проведению всероссийских, межрегиональных и региональных любительских спортивных состязаний, основными участниками которых станут семьи.
https://ria.ru/20240905/vyplaty-1733188155.html
https://ria.ru/20240905/posobiya-1732699803.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970786780_267:0:2112:1384_1920x0_80_0_0_eb7e3816938b3949f767387d13b4a209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия, михаил мишустин, алексей комиссаров
Владимир Путин, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Алексей Комиссаров
Путин поручил обеспечить ежегодное проведение конкурса семей

Путин поручил обеспечить ежегодное проведение всероссийского конкурса семей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин распорядился обеспечить ежегодное проведение всероссийского конкурса семей "Это у нас семейное", следует из списка поручений на сайте Кремля.
«

"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия — страна возможностей" обеспечить ежегодное проведение всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", предусмотрев его финансирование за счет средств федерального бюджета", — говорится в документе.

Мама с детьми - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Выплаты многодетным семьям в 2024: какие существуют и как их оформить
5 сентября, 12:34
Первый доклад необходимо представить до 1 сентября 2025-го, далее — раз в год. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Помимо этого, президент поручил правительству изучить следующие вопросы:
  • о ежемесячных выплатах в размере десяти тысяч рублей гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, независимо от факта их родства. Выплаты предлагается ежегодно индексировать не ниже показателей роста потребительских цен за предыдущий год. Также правительство должно определить порядок подтверждения гражданами, которые не являются родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), осуществления ухода за детьми-инвалидами;
  • об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности;
  • о создании цикла телепередач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей конкурса проекта "Это у нас семейное";
  • о создании механизма поддержки социально значимых инициатив школьного родительского сообщества, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских ценностей у детей.
Глава государства также поручил Минспорту совместно с исполнительными органами регионов поспособствовать организации и проведению всероссийских, межрегиональных и региональных любительских спортивных состязаний, основными участниками которых станут семьи.
Горожане отдыхают в яблоневом саду в московском музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Выплаты молодым семьям: какие пособия полагаются в 2024 году
5 сентября, 12:31
 
Владимир ПутинОбществоРоссияМихаил МишустинАлексей Комиссаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала