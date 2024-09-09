https://ria.ru/20240909/putin-1971695452.html

Путин поручил обеспечить ежегодное проведение конкурса семей

Путин поручил обеспечить ежегодное проведение конкурса семей - РИА Новости, 09.09.2024

Путин поручил обеспечить ежегодное проведение конкурса семей

Владимир Путин распорядился обеспечить ежегодное проведение всероссийского конкурса семей "Это у нас семейное", следует из списка поручений на сайте Кремля. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:08

2024-09-09T20:08

2024-09-09T20:58

владимир путин

общество

россия

михаил мишустин

алексей комиссаров

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин распорядился обеспечить ежегодное проведение всероссийского конкурса семей "Это у нас семейное", следует из списка поручений на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия — страна возможностей" обеспечить ежегодное проведение всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", предусмотрев его финансирование за счет средств федерального бюджета", — говорится в документе.Первый доклад необходимо представить до 1 сентября 2025-го, далее — раз в год. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.Помимо этого, президент поручил правительству изучить следующие вопросы:Глава государства также поручил Минспорту совместно с исполнительными органами регионов поспособствовать организации и проведению всероссийских, межрегиональных и региональных любительских спортивных состязаний, основными участниками которых станут семьи.

https://ria.ru/20240905/vyplaty-1733188155.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, общество, россия, михаил мишустин, алексей комиссаров