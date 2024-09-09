Путин поручил обеспечить ежегодное проведение конкурса семей
Путин поручил обеспечить ежегодное проведение всероссийского конкурса семей
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин распорядился обеспечить ежегодное проведение всероссийского конкурса семей "Это у нас семейное", следует из списка поручений на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия — страна возможностей" обеспечить ежегодное проведение всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", предусмотрев его финансирование за счет средств федерального бюджета", — говорится в документе.
Первый доклад необходимо представить до 1 сентября 2025-го, далее — раз в год. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Помимо этого, президент поручил правительству изучить следующие вопросы:
- о ежемесячных выплатах в размере десяти тысяч рублей гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, независимо от факта их родства. Выплаты предлагается ежегодно индексировать не ниже показателей роста потребительских цен за предыдущий год. Также правительство должно определить порядок подтверждения гражданами, которые не являются родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), осуществления ухода за детьми-инвалидами;
- об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности;
- о создании цикла телепередач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей конкурса проекта "Это у нас семейное";
- о создании механизма поддержки социально значимых инициатив школьного родительского сообщества, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских ценностей у детей.
Глава государства также поручил Минспорту совместно с исполнительными органами регионов поспособствовать организации и проведению всероссийских, межрегиональных и региональных любительских спортивных состязаний, основными участниками которых станут семьи.
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