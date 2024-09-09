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Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате многодетным семьям ко Дню семьи - РИА Новости, 09.09.2024
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20:06 09.09.2024 (обновлено: 20:16 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/putin-1971695326.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате многодетным семьям ко Дню семьи
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате многодетным семьям ко Дню семьи - РИА Новости, 09.09.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате многодетным семьям ко Дню семьи
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:06
2024-09-09T20:16
общество
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, доложить до 1 декабря.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное" опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы:.. об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Доклад - до 1 декабря 2024 года", - говорится в документе.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, владимир путин, россия, михаил мишустин
Общество, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате многодетным семьям ко Дню семьи

Путин: до 1 декабря нужно доложить о рассмотрении вопроса о выплате ко Дню семьи

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, доложить до 1 декабря.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное" опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы:.. об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Доклад - до 1 декабря 2024 года", - говорится в документе.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах за уход за детьми-инвалидами
Вчера, 20:15
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияМихаил Мишустин
 
 
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