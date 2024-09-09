https://ria.ru/20240909/putin-1971637751.html
Путин наградил балерину Лопаткину знаком отличия за благотворительность
Путин наградил балерину Лопаткину знаком отличия за благотворительность - РИА Новости, 09.09.2024
Путин наградил балерину Лопаткину знаком отличия за благотворительность
Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" балерину Мариинского театра Ульяну Лопаткину, следует из указа, подписанного главой... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:17
2024-09-09T16:17
2024-09-09T16:17
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мариинский театр
культура
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" балерину Мариинского театра Ульяну Лопаткину, следует из указа, подписанного главой государства. "За активную благотворительную деятельность наградить знаком отличия "За благодеяние" артистку балета федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Мариинский театр" город Санкт-Петербург", - говорится в указе главы государства. Российская балерина, народная артистка России Ульяна Лопаткина родилась в 1973 года в Керчи. В 1991 году по окончании Академии русского балета имени Вагановой она вошла в труппу Мариинского и прослужила в ней до 2017 года. За первой сольной партией в Мариинском театре — Жизель — последовала череда легендарных образов мирового балетного искусства: Медора в "Корсаре", Одетта и Одилия в "Лебедином озере", Никия в "Баядерке", Раймонда в одноименном балете Глазунова, Фея Сирени в "Спящей красавице", Зарема в "Бахчисарайском фонтане". Лопаткина уделяла большое внимание и современной хореографии, станцевав партии в произведениях, поставленных Роланом Пети, Джоном Ноймайером, Уильямом Форсайтом, Фредериком Аштоном и другими. Одной из ее знаковых ролей стала партия Мехменэ-Бану в балете Юрия Григоровича "Легенда о любви". В 2010 году Лопаткина стала первой петербургской Кармен в "Кармен-сюите".
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россия, ульяна лопаткина, владимир путин, мариинский театр
Россия, Ульяна Лопаткина, Владимир Путин, Мариинский театр, Культура
Путин наградил балерину Лопаткину знаком отличия за благотворительность
Путин наградил знаком отличия балерину Мариинского театра Ульяну Лопаткину