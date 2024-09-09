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Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями - РИА Новости, 09.09.2024
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16:10 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/putin-1971636939.html
Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями
Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями - РИА Новости, 09.09.2024
Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями
Президент РФ Владимир Путин своим указом наделил главу Минобороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:10
2024-09-09T16:10
россия
владимир путин
гостайна
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наделил главу Минобороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне в подведомственных министерству структурах, соответствующий документ опубликован на портале официальной и правовой информации. "Устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач", - говорится в указе. Данное нововведение дополняет Положение о министерстве обороны РФ в части полномочий и задач министра.
https://ria.ru/20240808/gostayna-1965067786.html
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россия, владимир путин, гостайна, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владимир Путин, гостайна, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями

Путин наделил главу Минобороны полномочиями ограничивать доступ к гостайне

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наделил главу Минобороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне в подведомственных министерству структурах, соответствующий документ опубликован на портале официальной и правовой информации.
«
"Устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач", - говорится в указе.
Данное нововведение дополняет Положение о министерстве обороны РФ в части полномочий и задач министра.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Уточнен порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне
8 августа, 23:17
 
РоссияВладимир ПутингостайнаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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