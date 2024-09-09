https://ria.ru/20240909/putin-1971636939.html
Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями
Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями - РИА Новости, 09.09.2024
Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями
Президент РФ Владимир Путин своим указом наделил главу Минобороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:10
2024-09-09T16:10
2024-09-09T16:10
россия
владимир путин
гостайна
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наделил главу Минобороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне в подведомственных министерству структурах, соответствующий документ опубликован на портале официальной и правовой информации. "Устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач", - говорится в указе. Данное нововведение дополняет Положение о министерстве обороны РФ в части полномочий и задач министра.
https://ria.ru/20240808/gostayna-1965067786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, гостайна, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владимир Путин, гостайна, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями
Путин наделил главу Минобороны полномочиями ограничивать доступ к гостайне