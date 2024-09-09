https://ria.ru/20240909/putin-1971636939.html

Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями

Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями - РИА Новости, 09.09.2024

Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями

Президент РФ Владимир Путин своим указом наделил главу Минобороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне в... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:10

2024-09-09T16:10

2024-09-09T16:10

россия

владимир путин

гостайна

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969965058_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_66d4a9433f18b95a387b71138c1042a4.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наделил главу Минобороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне в подведомственных министерству структурах, соответствующий документ опубликован на портале официальной и правовой информации. "Устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач", - говорится в указе. Данное нововведение дополняет Положение о министерстве обороны РФ в части полномочий и задач министра.

https://ria.ru/20240808/gostayna-1965067786.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, гостайна, министерство обороны рф (минобороны рф)