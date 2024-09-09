https://ria.ru/20240909/putin-1971629429.html

Путин назначил нового посла в Сальвадоре

Путин назначил нового посла в Сальвадоре - РИА Новости, 09.09.2024

Путин назначил нового посла в Сальвадоре

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Михаил Леденев назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сальвадоре по совместительству,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:38

2024-09-09T15:38

2024-09-09T15:38

политика

россия

сальвадор

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Михаил Леденев назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сальвадоре по совместительству, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Леденева Михаила Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Эль-Сальвадор по совместительству", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240815/putin-1966385842.html

россия

сальвадор

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

политика, россия, сальвадор, владимир путин