https://ria.ru/20240909/putin-1971629429.html
Путин назначил нового посла в Сальвадоре
Путин назначил нового посла в Сальвадоре - РИА Новости, 09.09.2024
Путин назначил нового посла в Сальвадоре
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Михаил Леденев назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сальвадоре по совместительству,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:38
2024-09-09T15:38
2024-09-09T15:38
политика
россия
сальвадор
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Михаил Леденев назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сальвадоре по совместительству, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Леденева Михаила Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Эль-Сальвадор по совместительству", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240815/putin-1966385842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сальвадор, владимир путин
Политика, Россия, Сальвадор, Владимир Путин
Путин назначил нового посла в Сальвадоре
Путин назначил Михаила Леденева чрезвычайным и полномочным послом в Сальвадоре