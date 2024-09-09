https://ria.ru/20240909/putin-1971625231.html

Путин утвердил состав комиссии Госсовета по взаимодействию органов власти

Путин утвердил состав комиссии Госсовета по взаимодействию органов власти - РИА Новости, 09.09.2024

Путин утвердил состав комиссии Госсовета по взаимодействию органов власти

Президент Владимир Путин утвердил состав комиссии Государственного совета по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и назначил руководителя... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:23

2024-09-09T15:23

2024-09-09T15:41

владимир путин

антон вайно

россия

политика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил состав комиссии Государственного совета по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и назначил руководителя администрации президента РФ Антона Вайно ее председателем.Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации."Утвердить... состав комиссии Государственного совета РФ по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти", - говорится в документе."Вайно А. Э. - руководитель администрации президента РФ (председатель комиссии)", - следует из утвержденного распоряжением президента РФ состава комиссии.

https://ria.ru/20240909/putin-1971629429.html

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владимир путин, антон вайно, россия, политика