https://ria.ru/20240909/putin-1971625231.html
Путин утвердил состав комиссии Госсовета по взаимодействию органов власти
Путин утвердил состав комиссии Госсовета по взаимодействию органов власти - РИА Новости, 09.09.2024
Путин утвердил состав комиссии Госсовета по взаимодействию органов власти
Президент Владимир Путин утвердил состав комиссии Государственного совета по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и назначил руководителя... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:23
2024-09-09T15:23
2024-09-09T15:41
владимир путин
антон вайно
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил состав комиссии Государственного совета по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и назначил руководителя администрации президента РФ Антона Вайно ее председателем.Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации."Утвердить... состав комиссии Государственного совета РФ по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти", - говорится в документе."Вайно А. Э. - руководитель администрации президента РФ (председатель комиссии)", - следует из утвержденного распоряжением президента РФ состава комиссии.
https://ria.ru/20240909/putin-1971629429.html
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владимир путин, антон вайно, россия, политика
Владимир Путин, Антон Вайно, Россия, Политика
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил состав комиссии Государственного совета по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и назначил руководителя администрации президента РФ Антона Вайно ее председателем.
Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"Утвердить... состав комиссии Государственного совета РФ по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти", - говорится в документе.
"Вайно А. Э. - руководитель администрации президента РФ (председатель комиссии)", - следует из утвержденного распоряжением президента РФ состава комиссии.