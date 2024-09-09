Путин наградил коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского
Путин наградил орденом Пирогова коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского
© Фото : ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава РоссииЗдание НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского
© Фото : ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России
Здание НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского, соответствующий указ президента опубликован на интернет-портале правовой информации.
Центр Вишневского отмечает в этом году свое 80-летие и 150 лет со дня рождения выдающегося хирурга, академика Александра Вишневского.
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"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского", город Москва", - говорится в документе.
Орденом Пирогова также награждены коллективы Луганской республиканской клинической больницы, Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также Краевая клиническая больница в Красноярском крае.