https://ria.ru/20240909/putin-1971595577.html

Путин наградил коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского

Путин наградил коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского - РИА Новости, 09.09.2024

Путин наградил коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского, соответствующий указ президента опубликован на... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:45

2024-09-09T13:45

2024-09-09T13:45

общество

россия

красноярский край

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского, соответствующий указ президента опубликован на интернет-портале правовой информации. Центр Вишневского отмечает в этом году свое 80-летие и 150 лет со дня рождения выдающегося хирурга, академика Александра Вишневского. "За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского", город Москва", - говорится в документе. Орденом Пирогова также награждены коллективы Луганской республиканской клинической больницы, Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также Краевая клиническая больница в Красноярском крае.

https://ria.ru/20240909/chereshnev-1971590570.html

https://ria.ru/20240521/orden-1947525420.html

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, красноярский край, владимир путин