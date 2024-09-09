Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/putin-1971595577.html
Путин наградил коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского
Путин наградил коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского - РИА Новости, 09.09.2024
Путин наградил коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского, соответствующий указ президента опубликован на... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:45
2024-09-09T13:45
общество
россия
красноярский край
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156157/61/1561576195_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4ab5600823312afca230566963ad892.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского, соответствующий указ президента опубликован на интернет-портале правовой информации. Центр Вишневского отмечает в этом году свое 80-летие и 150 лет со дня рождения выдающегося хирурга, академика Александра Вишневского. "За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского", город Москва", - говорится в документе. Орденом Пирогова также награждены коллективы Луганской республиканской клинической больницы, Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также Краевая клиническая больница в Красноярском крае.
https://ria.ru/20240909/chereshnev-1971590570.html
https://ria.ru/20240521/orden-1947525420.html
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156157/61/1561576195_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_f3f468f73cb15dbae3f9a33ce9d3c174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, красноярский край, владимир путин
Общество, Россия, Красноярский край, Владимир Путин
Путин наградил коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского

Путин наградил орденом Пирогова коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского

© Фото : ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава РоссииЗдание НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского
Здание НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России
Здание НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив НМИЦ хирургии имени Вишневского, соответствующий указ президента опубликован на интернет-портале правовой информации.
Центр Вишневского отмечает в этом году свое 80-летие и 150 лет со дня рождения выдающегося хирурга, академика Александра Вишневского.
Валерий Черешнев - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Путин наградил иммунолога Черешнева орденом
Вчера, 13:24
"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского", город Москва", - говорится в документе.
Орденом Пирогова также награждены коллективы Луганской республиканской клинической больницы, Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также Краевая клиническая больница в Красноярском крае.
Водитель скорой помощи Алексей Сук, погибший во время оказания помощи пострадавшим при обстреле Донецка - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Путин посмертно наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи в Донецке
21 мая, 20:32
 
ОбществоРоссияКрасноярский крайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала