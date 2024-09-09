Путин наградил посла России в Панаме орденом Дружбы
Путин наградил посла России в Панаме Евгения Бойкова орденом Дружбы
© Фото : Посольство России в Панаме/TelegramЧрезвычайный и полномочный посол России в Панаме Евгений Бойков
Чрезвычайный и полномочный посол России в Панаме Евгений Бойков. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил чрезвычайного и полномочного посла России в Панаме Евгения Бойкова орденом Дружбы за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Дружбы Бойкова Евгения Мирославовича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Панама", - говорится в документе.
Кроме того, Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени старшего советника посольства России в США Надежду Шумову, чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса в отставке Владимира Белецкого и чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса, замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Дмитрия Балакина. -0-
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