https://ria.ru/20240909/putin-1971595431.html

Путин наградил посла России в Панаме орденом Дружбы

Путин наградил посла России в Панаме орденом Дружбы - РИА Новости, 09.09.2024

Путин наградил посла России в Панаме орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил чрезвычайного и полномочного посла России в Панаме Евгения Бойкова орденом Дружбы за вклад в реализацию... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:44

2024-09-09T13:44

2024-09-09T13:44

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил чрезвычайного и полномочного посла России в Панаме Евгения Бойкова орденом Дружбы за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Дружбы Бойкова Евгения Мирославовича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Панама", - говорится в документе. Кроме того, Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени старшего советника посольства России в США Надежду Шумову, чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса в отставке Владимира Белецкого и чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса, замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Дмитрия Балакина. -0-

https://ria.ru/20240809/maduro-1965301529.html

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справки, россия, панама, сша, владимир путин