https://ria.ru/20240909/putin-1971595121.html
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора института ядерных исследований
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора института ядерных исследований - РИА Новости, 09.09.2024
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора института ядерных исследований
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область) гражданина РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:44
2024-09-09T13:44
2024-09-09T13:44
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область) гражданина Болгарии Лъчезара Крумова Костова. Согласно тексту указа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации, Костов удостоен ордена за большой вклад в укрепление российско-болгарского партнерства в области ядерной энергетики, развитие межгосударственного сотрудничества в сфере фундаментальных и прикладных научных исследований. Костов - автор более 100 научных статей, в том числе по ядерной структуре, естественной радиоактивности, радиационной защите. ОИЯИ - международная межправительственная научная организация. В состав входят 16 стран-участниц. Здесь проводятся фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования в области физики частиц, ядерной физики, физики конденсированных сред, физики высоких энергий.
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космос - риа наука, россия, дубна, московская область (подмосковье), владимир путин, объединенный институт ядерных исследований
Космос - РИА Наука, Россия, Дубна, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Объединенный институт ядерных исследований
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора института ядерных исследований
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора ОИЯИ Лъчезара Крумова Костова
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область) гражданина Болгарии Лъчезара Крумова Костова.
Согласно тексту указа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации, Костов удостоен ордена за большой вклад в укрепление российско-болгарского партнерства в области ядерной энергетики, развитие межгосударственного сотрудничества в сфере фундаментальных и прикладных научных исследований.
Костов - автор более 100 научных статей, в том числе по ядерной структуре, естественной радиоактивности, радиационной защите.
ОИЯИ - международная межправительственная научная организация. В состав входят 16 стран-участниц. Здесь проводятся фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования в области физики частиц, ядерной физики, физики конденсированных сред, физики высоких энергий.