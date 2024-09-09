Путин и Масляков хорошо знали друг друга, заявил Песков
Песков: Путин ценил вклад Маслякова в развитие отечественного телевидения
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков во время церемонии вручения государственных наград
Президент РФ Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков во время церемонии вручения государственных наград. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и телеведущий КВН Александр Масляков хорошо знали друг друга, президент ценил его вклад в развитие отечественного телевидения, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье.
"Они знали друг друга очень хорошо, и президент всегда ценил его вклад в развитие отечественного телевидения в виде такого народно любимого формата, как КВН", - сказал Песков.
Биография телеведущего КВН Александра Маслякова
8 сентября, 20:20