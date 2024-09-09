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Путин и Масляков хорошо знали друг друга, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2024
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12:58 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/putin-1971583814.html
Путин и Масляков хорошо знали друг друга, заявил Песков
Путин и Масляков хорошо знали друг друга, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2024
Путин и Масляков хорошо знали друг друга, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и телеведущий КВН Александр Масляков хорошо знали друг друга, президент ценил его вклад в развитие отечественного телевидения,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:58
2024-09-09T12:58
россия
дмитрий песков
владимир путин
александр масляков
квн
умер александр масляков
культура
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и телеведущий КВН Александр Масляков хорошо знали друг друга, президент ценил его вклад в развитие отечественного телевидения, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье. "Они знали друг друга очень хорошо, и президент всегда ценил его вклад в развитие отечественного телевидения в виде такого народно любимого формата, как КВН", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, александр масляков, квн, умер александр масляков, культура
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Масляков, КВН, Умер Александр Масляков, Культура
Путин и Масляков хорошо знали друг друга, заявил Песков

Песков: Путин ценил вклад Маслякова в развитие отечественного телевидения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков во время церемонии вручения государственных наград
Президент РФ Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков во время церемонии вручения государственных наград - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков во время церемонии вручения государственных наград. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и телеведущий КВН Александр Масляков хорошо знали друг друга, президент ценил его вклад в развитие отечественного телевидения, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье.
"Они знали друг друга очень хорошо, и президент всегда ценил его вклад в развитие отечественного телевидения в виде такого народно любимого формата, как КВН", - сказал Песков.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Биография телеведущего КВН Александра Маслякова
8 сентября, 20:20
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр МасляковКВНУмер Александр МасляковКультура
 
 
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