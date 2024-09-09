https://ria.ru/20240909/putin-1971583814.html

Путин и Масляков хорошо знали друг друга, заявил Песков

Путин и Масляков хорошо знали друг друга, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2024

Путин и Масляков хорошо знали друг друга, заявил Песков

Президент России Владимир Путин и телеведущий КВН Александр Масляков хорошо знали друг друга, президент ценил его вклад в развитие отечественного телевидения,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:58

2024-09-09T12:58

2024-09-09T12:58

россия

дмитрий песков

владимир путин

александр масляков

квн

умер александр масляков

культура

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и телеведущий КВН Александр Масляков хорошо знали друг друга, президент ценил его вклад в развитие отечественного телевидения, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье. "Они знали друг друга очень хорошо, и президент всегда ценил его вклад в развитие отечественного телевидения в виде такого народно любимого формата, как КВН", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, владимир путин, александр масляков, квн, умер александр масляков, культура