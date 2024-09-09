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В Харьковской области авиабомбой уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 09.09.2024 (обновлено: 15:23 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/punkt-1971614039.html
В Харьковской области авиабомбой уничтожили командный пункт ВСУ
В Харьковской области авиабомбой уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024
В Харьковской области авиабомбой уничтожили командный пункт ВСУ
Российские военные поразили фугасной авиационной бомбой командный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:50
2024-09-09T15:23
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские военные поразили фугасной авиационной бомбой командный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны.Как уточнили в ведомстве, цель удалось обнаружить в районе населенного пункта Грушевка.&quot;После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ&quot;, — рассказали в министерстве.В результате противник потерял до 80 человек и восемь единиц техники. Это подтверждается кадрами объективного контроля, фиксирующими оперативное прибытие к месту поражения автомобилей эвакуации ВСУ, добавили в ведомстве.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240908/udar-1971450894.html
https://ria.ru/20240909/minoborony-1971624092.html
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353
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Удар по командному пункту ВСУ в районе Грушевки в Харьковской области
Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ в районе Грушевки в Харьковской области. Уничтожены до 80 украинских националистов и восемь единиц бронетехники, сообщило Минобороны.
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дмитрий Песков, Украина
В Харьковской области авиабомбой уничтожили командный пункт ВСУ

В Харьковской области авиабомбой ФАБ уничтожили командный пункт ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские военные поразили фугасной авиационной бомбой командный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, цель удалось обнаружить в районе населенного пункта Грушевка.
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"После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ", — рассказали в министерстве.

В результате противник потерял до 80 человек и восемь единиц техники. Это подтверждается кадрами объективного контроля, фиксирующими оперативное прибытие к месту поражения автомобилей эвакуации ВСУ, добавили в ведомстве.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьДмитрий ПесковУкраина
 
 
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