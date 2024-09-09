https://ria.ru/20240909/psb-1971605623.html

ПСБ: методы социнженерии несут наибольшую угрозу безопасности клиентов

ПСБ: методы социнженерии несут наибольшую угрозу безопасности клиентов - РИА Новости, 09.09.2024

ПСБ: методы социнженерии несут наибольшую угрозу безопасности клиентов

Стремительное развитие кибертехнологий требует более углубленного информирования населения о цифровых инструментах, которые используют мошенники, а наибольшая... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:18

2024-09-09T14:18

2024-09-09T14:19

россия

владивосток

псб (банк псб)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Стремительное развитие кибертехнологий требует более углубленного информирования населения о цифровых инструментах, которые используют мошенники, а наибольшая опасность для банковских клиентов кроется в применяемых мошенниками методах социальной инженерии, сообщил старший вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо. Заявление прозвучало на сессии Восточного экономического форума "Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели". "Высокотехнологичная атака на банковскую систему стоит больших финансовых ресурсов, компетенций, технологий. И если с кибератаками мы научились справляться, то мошенники нашли слабое звено – человеческий фактор – и применяют методы социальной инженерии. Мы предупреждаем о важности соблюдать кибергигиену: в каждом банкомате, в мобильном приложении напоминаем об уловках мошенников, что сотрудники банков и правоохранительных органов не предлагают перевести деньги на "безопасный счет", разъясняем иные потенциально опасные для наших клиентов уловки мошенников", – сказал Миклухо, его слова приводит пресс-служба банка. В дискуссии также приняли участие директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова и заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. В ходе сессии эксперты обсудили вопросы обеспечения цифровой свободы граждан, сохранности персональных данных и защиты от атак кибермошенников. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/psb-1970503947.html

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россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, владивосток, псб (банк псб), вэф — 2024 (восточный экономический форум)