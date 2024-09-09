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ПСБ: методы социнженерии несут наибольшую угрозу безопасности клиентов - РИА Новости, 09.09.2024
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14:18 09.09.2024 (обновлено: 14:19 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/psb-1971605623.html
ПСБ: методы социнженерии несут наибольшую угрозу безопасности клиентов
ПСБ: методы социнженерии несут наибольшую угрозу безопасности клиентов - РИА Новости, 09.09.2024
ПСБ: методы социнженерии несут наибольшую угрозу безопасности клиентов
Стремительное развитие кибертехнологий требует более углубленного информирования населения о цифровых инструментах, которые используют мошенники, а наибольшая... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:18
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россия
владивосток
псб (банк псб)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Стремительное развитие кибертехнологий требует более углубленного информирования населения о цифровых инструментах, которые используют мошенники, а наибольшая опасность для банковских клиентов кроется в применяемых мошенниками методах социальной инженерии, сообщил старший вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо. Заявление прозвучало на сессии Восточного экономического форума "Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели". "Высокотехнологичная атака на банковскую систему стоит больших финансовых ресурсов, компетенций, технологий. И если с кибератаками мы научились справляться, то мошенники нашли слабое звено – человеческий фактор – и применяют методы социальной инженерии. Мы предупреждаем о важности соблюдать кибергигиену: в каждом банкомате, в мобильном приложении напоминаем об уловках мошенников, что сотрудники банков и правоохранительных органов не предлагают перевести деньги на "безопасный счет", разъясняем иные потенциально опасные для наших клиентов уловки мошенников", – сказал Миклухо, его слова приводит пресс-служба банка. В дискуссии также приняли участие директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова и заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. В ходе сессии эксперты обсудили вопросы обеспечения цифровой свободы граждан, сохранности персональных данных и защиты от атак кибермошенников. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/psb-1970503947.html
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россия, владивосток, псб (банк псб), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, ПСБ (Банк ПСБ), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

ПСБ: методы социнженерии несут наибольшую угрозу безопасности клиентов

© Фото : пресс-служба ПСБСтарший вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо
Старший вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : пресс-служба ПСБ
Старший вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Стремительное развитие кибертехнологий требует более углубленного информирования населения о цифровых инструментах, которые используют мошенники, а наибольшая опасность для банковских клиентов кроется в применяемых мошенниками методах социальной инженерии, сообщил старший вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.
Заявление прозвучало на сессии Восточного экономического форума "Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели".
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"Высокотехнологичная атака на банковскую систему стоит больших финансовых ресурсов, компетенций, технологий. И если с кибератаками мы научились справляться, то мошенники нашли слабое звено – человеческий фактор – и применяют методы социальной инженерии. Мы предупреждаем о важности соблюдать кибергигиену: в каждом банкомате, в мобильном приложении напоминаем об уловках мошенников, что сотрудники банков и правоохранительных органов не предлагают перевести деньги на "безопасный счет", разъясняем иные потенциально опасные для наших клиентов уловки мошенников", – сказал Миклухо, его слова приводит пресс-служба банка.
В дискуссии также приняли участие директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова и заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. В ходе сессии эксперты обсудили вопросы обеспечения цифровой свободы граждан, сохранности персональных данных и защиты от атак кибермошенников.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияВладивостокПСБ (Банк ПСБ)ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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