https://ria.ru/20240909/prokuratura-1971607281.html

Прокуратура организовала проверку после крушения самолета в Подмосковье

Прокуратура организовала проверку после крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2024

Прокуратура организовала проверку после крушения самолета в Подмосковье

Прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:28

2024-09-09T14:28

2024-09-09T14:39

происшествия

московская область (подмосковье)

руза

рузский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Рузском районе Московской области, два члена экипажа, предварительно, погибли. Как позже уточнили в экстренных службах, данное ЧП произошло близ деревни Батурино в Рузском районе Подмосковья с легкомоторным самолетом "Алекс-251", который совершил жесткую посадку в поле."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье. По предварительным данным, сегодня, 9 сентября 2024 года, неподалеку от аэродрома Ватулино в Руза Московской области потерпел крушение самолет-амфибия RA1240G", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html

московская область (подмосковье)

руза

рузский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), руза, рузский район