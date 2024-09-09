https://ria.ru/20240909/prokuratura-1971607281.html
Прокуратура организовала проверку после крушения самолета в Подмосковье
Прокуратура организовала проверку после крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2024
Прокуратура организовала проверку после крушения самолета в Подмосковье
Прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:28
2024-09-09T14:28
2024-09-09T14:39
происшествия
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руза
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Рузском районе Московской области, два члена экипажа, предварительно, погибли. Как позже уточнили в экстренных службах, данное ЧП произошло близ деревни Батурино в Рузском районе Подмосковья с легкомоторным самолетом "Алекс-251", который совершил жесткую посадку в поле."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье. По предварительным данным, сегодня, 9 сентября 2024 года, неподалеку от аэродрома Ватулино в Руза Московской области потерпел крушение самолет-амфибия RA1240G", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), руза, рузский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Руза, Рузский район
Прокуратура организовала проверку после крушения самолета в Подмосковье
Транспортная прокуратура проводит проверку после крушения самолета под Рузой