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Прокуратура организовала проверку после крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2024
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14:28 09.09.2024 (обновлено: 14:39 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/prokuratura-1971607281.html
Прокуратура организовала проверку после крушения самолета в Подмосковье
Прокуратура организовала проверку после крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2024
Прокуратура организовала проверку после крушения самолета в Подмосковье
Прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:28
2024-09-09T14:39
происшествия
московская область (подмосковье)
руза
рузский район
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Рузском районе Московской области, два члена экипажа, предварительно, погибли. Как позже уточнили в экстренных службах, данное ЧП произошло близ деревни Батурино в Рузском районе Подмосковья с легкомоторным самолетом "Алекс-251", который совершил жесткую посадку в поле."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье. По предварительным данным, сегодня, 9 сентября 2024 года, неподалеку от аэродрома Ватулино в Руза Московской области потерпел крушение самолет-амфибия RA1240G", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html
московская область (подмосковье)
руза
рузский район
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происшествия, московская область (подмосковье), руза, рузский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Руза, Рузский район
Прокуратура организовала проверку после крушения самолета в Подмосковье

Транспортная прокуратура проводит проверку после крушения самолета под Рузой

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Рузском районе Московской области, два члена экипажа, предварительно, погибли. Как позже уточнили в экстренных службах, данное ЧП произошло близ деревни Батурино в Рузском районе Подмосковья с легкомоторным самолетом "Алекс-251", который совершил жесткую посадку в поле.
«
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье. По предварительным данным, сегодня, 9 сентября 2024 года, неподалеку от аэродрома Ватулино в Руза Московской области потерпел крушение самолет-амфибия RA1240G", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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