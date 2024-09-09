https://ria.ru/20240909/primore-1971663680.html

В Приморье задержали мужчину, угрожавшего соседу охотничьим обрезом

В Приморье задержали мужчину, угрожавшего соседу охотничьим обрезом - РИА Новости, 09.09.2024

В Приморье задержали мужчину, угрожавшего соседу охотничьим обрезом

Пьяный житель Приморья, угрожавший соседу охотничьим обрезом, задержан, проводится проверка, сообщило управление МВД России по региону в своем Тelegram-канале. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:31

2024-09-09T17:31

2024-09-09T17:31

происшествия

находка

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Пьяный житель Приморья, угрожавший соседу охотничьим обрезом, задержан, проводится проверка, сообщило управление МВД России по региону в своем Тelegram-канале. По данным ведомства, 35-летняя жительница Находки Приморского края сообщила в полицию о том, что на улице Тимирязева за ее супругом бегает сосед с предметом, "конструктивно схожим с охотничьим самодельным оружием". "В Находке сотрудники полиции задержали гражданина, угрожавшего соседям обрезом охотничьего ружья... находящегося в состоянии опьянения, и доставили его для разбирательства в городской отдел полиции", - сообщает УМВД. В полиции уточняют, что в результате инцидента никто не пострадал, в квартире 54-летнего местного жителя нашли "предмет, похожий на обрез охотничьего ружья", который направили на исследование. Разрешения на хранение оружия у мужчины не было. Обстоятельства выясняются, проводится проверка, информирует УМВД региона.

https://ria.ru/20240902/ohotnik-1970045851.html

находка

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, находка, россия, приморский край