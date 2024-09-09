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В Приморье задержали мужчину, угрожавшего соседу охотничьим обрезом - РИА Новости, 09.09.2024
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17:31 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/primore-1971663680.html
В Приморье задержали мужчину, угрожавшего соседу охотничьим обрезом
В Приморье задержали мужчину, угрожавшего соседу охотничьим обрезом - РИА Новости, 09.09.2024
В Приморье задержали мужчину, угрожавшего соседу охотничьим обрезом
Пьяный житель Приморья, угрожавший соседу охотничьим обрезом, задержан, проводится проверка, сообщило управление МВД России по региону в своем Тelegram-канале. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:31
2024-09-09T17:31
происшествия
находка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Пьяный житель Приморья, угрожавший соседу охотничьим обрезом, задержан, проводится проверка, сообщило управление МВД России по региону в своем Тelegram-канале. По данным ведомства, 35-летняя жительница Находки Приморского края сообщила в полицию о том, что на улице Тимирязева за ее супругом бегает сосед с предметом, "конструктивно схожим с охотничьим самодельным оружием". "В Находке сотрудники полиции задержали гражданина, угрожавшего соседям обрезом охотничьего ружья... находящегося в состоянии опьянения, и доставили его для разбирательства в городской отдел полиции", - сообщает УМВД. В полиции уточняют, что в результате инцидента никто не пострадал, в квартире 54-летнего местного жителя нашли "предмет, похожий на обрез охотничьего ружья", который направили на исследование. Разрешения на хранение оружия у мужчины не было. Обстоятельства выясняются, проводится проверка, информирует УМВД региона.
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происшествия, находка, россия, приморский край
Происшествия, Находка, Россия, Приморский край
В Приморье задержали мужчину, угрожавшего соседу охотничьим обрезом

Пьяный житель Находки гонялся с обрезом за соседом, его задержала полиция

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Пьяный житель Приморья, угрожавший соседу охотничьим обрезом, задержан, проводится проверка, сообщило управление МВД России по региону в своем Тelegram-канале.
По данным ведомства, 35-летняя жительница Находки Приморского края сообщила в полицию о том, что на улице Тимирязева за ее супругом бегает сосед с предметом, "конструктивно схожим с охотничьим самодельным оружием".
"В Находке сотрудники полиции задержали гражданина, угрожавшего соседям обрезом охотничьего ружья... находящегося в состоянии опьянения, и доставили его для разбирательства в городской отдел полиции", - сообщает УМВД.
В полиции уточняют, что в результате инцидента никто не пострадал, в квартире 54-летнего местного жителя нашли "предмет, похожий на обрез охотничьего ружья", который направили на исследование. Разрешения на хранение оружия у мужчины не было.
Обстоятельства выясняются, проводится проверка, информирует УМВД региона.
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