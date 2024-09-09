https://ria.ru/20240909/prigovor-1971658965.html

В ДНР командир роты ВСУ получил 29 лет за убийство мирных жителей

В ДНР командир роты ВСУ получил 29 лет за убийство мирных жителей - РИА Новости, 09.09.2024

В ДНР командир роты ВСУ получил 29 лет за убийство мирных жителей

Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам заключения командира десантно-штурмовой роты ВСУ за убийство мирных жителей, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:13

2024-09-09T17:13

2024-09-09T17:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

мариуполь

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам заключения командира десантно-штурмовой роты ВСУ за убийство мирных жителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Сергея Таранюка", - говорится в сообщении. Уточняется, что он был признан виновным в убийстве двух и более лиц, совершенным организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Суд установил, что в марте 2022 года Таранюк, будучи командиром роты, отдал преступный приказ подчиненным военнослужащим об убийстве мирного жителя в Мариуполе. Также в апреле 2022 года военнослужащие, выполняя приказ Таранюка об убийстве мирного населения, расстреляли из автоматов двух мужчин, передвигавшихся по железнодорожному мосту. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Таранюка к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20240904/sud-1970446570.html

https://ria.ru/20240903/dnr-1970298290.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины