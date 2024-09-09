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В ДНР командир роты ВСУ получил 29 лет за убийство мирных жителей - РИА Новости, 09.09.2024
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17:13 09.09.2024
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В ДНР командир роты ВСУ получил 29 лет за убийство мирных жителей
В ДНР командир роты ВСУ получил 29 лет за убийство мирных жителей - РИА Новости, 09.09.2024
В ДНР командир роты ВСУ получил 29 лет за убийство мирных жителей
Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам заключения командира десантно-штурмовой роты ВСУ за убийство мирных жителей, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:13
2024-09-09T17:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
мариуполь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам заключения командира десантно-штурмовой роты ВСУ за убийство мирных жителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Сергея Таранюка", - говорится в сообщении. Уточняется, что он был признан виновным в убийстве двух и более лиц, совершенным организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Суд установил, что в марте 2022 года Таранюк, будучи командиром роты, отдал преступный приказ подчиненным военнослужащим об убийстве мирного жителя в Мариуполе. Также в апреле 2022 года военнослужащие, выполняя приказ Таранюка об убийстве мирного населения, расстреляли из автоматов двух мужчин, передвигавшихся по железнодорожному мосту. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Таранюка к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20240904/sud-1970446570.html
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донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
В ДНР командир роты ВСУ получил 29 лет за убийство мирных жителей

Десантника ВСУ приговорили в ДНР к 29 годам колонии за убийство мирных жителей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам заключения командира десантно-штурмовой роты ВСУ за убийство мирных жителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
«
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Сергея Таранюка", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что он был признан виновным в убийстве двух и более лиц, совершенным организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
Суд установил, что в марте 2022 года Таранюк, будучи командиром роты, отдал преступный приказ подчиненным военнослужащим об убийстве мирного жителя в Мариуполе. Также в апреле 2022 года военнослужащие, выполняя приказ Таранюка об убийстве мирного населения, расстреляли из автоматов двух мужчин, передвигавшихся по железнодорожному мосту.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Таранюка к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольВооруженные силы Украины
 
 
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