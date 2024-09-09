https://ria.ru/20240909/premiya-1971716693.html

Пьер де Голль стал зампредом жюри Международной премии мира

Пьер де Голль стал зампредом жюри Международной премии мира - РИА Новости, 09.09.2024

Пьер де Голль стал зампредом жюри Международной премии мира

Заместителем председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого стал председатель и основатель Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T23:40

2024-09-09T23:40

2024-09-09T23:40

культура

лев толстой (писатель)

владимир толстой

большой театр

российское историческое общество

"российский фонд мира"

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заместителем председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого стал председатель и основатель Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль, сообщил гендиректор Государственного музея Толстого, праправнук великого писателя Владимир Толстой. В понедельник в Большом театре впервые прошло вручение Международной премии мира имени Льва Толстого. "Сегодня был выбран заместитель председателя жюри премии - им стал Пьер де Голль. Мне кажется, это разумное и правильное решение", - сказал он журналистам. Толстой отметил, что церемония вручения премии будет традиционно проходить в Большом театре. "Жюри также решали, как будут работать в следующем году. Открою тайну, прозвучали голоса о том, что надо постараться найти личность достойную толстовской премии. Такие люди есть, но нужно, чтобы человек обладал безукоризненным авторитетом", - добавил он. Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Лауреаты получают диплом и именную медаль из чистого золота весом 250 грамм. Церемония вручения будет проходить ежегодно 9 сентября - в день рождения великого русского писателя.

https://ria.ru/20240909/orkestr-1971715683.html

https://ria.ru/20240909/premiya-1971714322.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лев толстой (писатель), владимир толстой, большой театр, российское историческое общество, "российский фонд мира"