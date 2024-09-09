Пьер де Голль стал зампредом жюри Международной премии мира
Пьер де Голль стал зампредом жюри Международной премии мира имени Льва Толстого
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заместителем председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого стал председатель и основатель Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль, сообщил гендиректор Государственного музея Толстого, праправнук великого писателя Владимир Толстой.
В понедельник в Большом театре впервые прошло вручение Международной премии мира имени Льва Толстого.
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"Сегодня был выбран заместитель председателя жюри премии - им стал Пьер де Голль. Мне кажется, это разумное и правильное решение", - сказал он журналистам.
Толстой отметил, что церемония вручения премии будет традиционно проходить в Большом театре.
"Жюри также решали, как будут работать в следующем году. Открою тайну, прозвучали голоса о том, что надо постараться найти личность достойную толстовской премии. Такие люди есть, но нужно, чтобы человек обладал безукоризненным авторитетом", - добавил он.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Лауреаты получают диплом и именную медаль из чистого золота весом 250 грамм. Церемония вручения будет проходить ежегодно 9 сентября - в день рождения великого русского писателя.