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Пьер де Голль стал зампредом жюри Международной премии мира - РИА Новости, 09.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:40 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/premiya-1971716693.html
Пьер де Голль стал зампредом жюри Международной премии мира
Пьер де Голль стал зампредом жюри Международной премии мира - РИА Новости, 09.09.2024
Пьер де Голль стал зампредом жюри Международной премии мира
Заместителем председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого стал председатель и основатель Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T23:40
2024-09-09T23:40
культура
лев толстой (писатель)
владимир толстой
большой театр
российское историческое общество
"российский фонд мира"
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заместителем председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого стал председатель и основатель Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль, сообщил гендиректор Государственного музея Толстого, праправнук великого писателя Владимир Толстой. В понедельник в Большом театре впервые прошло вручение Международной премии мира имени Льва Толстого. "Сегодня был выбран заместитель председателя жюри премии - им стал Пьер де Голль. Мне кажется, это разумное и правильное решение", - сказал он журналистам. Толстой отметил, что церемония вручения премии будет традиционно проходить в Большом театре. "Жюри также решали, как будут работать в следующем году. Открою тайну, прозвучали голоса о том, что надо постараться найти личность достойную толстовской премии. Такие люди есть, но нужно, чтобы человек обладал безукоризненным авторитетом", - добавил он. Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Лауреаты получают диплом и именную медаль из чистого золота весом 250 грамм. Церемония вручения будет проходить ежегодно 9 сентября - в день рождения великого русского писателя.
https://ria.ru/20240909/orkestr-1971715683.html
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лев толстой (писатель), владимир толстой, большой театр, российское историческое общество, "российский фонд мира"
Культура, Лев Толстой (писатель), Владимир Толстой, Большой театр, Российское историческое общество, "Российский фонд мира"
Пьер де Голль стал зампредом жюри Международной премии мира

Пьер де Голль стал зампредом жюри Международной премии мира имени Льва Толстого

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заместителем председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого стал председатель и основатель Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль, сообщил гендиректор Государственного музея Толстого, праправнук великого писателя Владимир Толстой.
В понедельник в Большом театре впервые прошло вручение Международной премии мира имени Льва Толстого.
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Оркестр Большого театра исполнил увертюру на церемонии вручения Премии мира
Вчера, 23:36
«
"Сегодня был выбран заместитель председателя жюри премии - им стал Пьер де Голль. Мне кажется, это разумное и правильное решение", - сказал он журналистам.
Толстой отметил, что церемония вручения премии будет традиционно проходить в Большом театре.
"Жюри также решали, как будут работать в следующем году. Открою тайну, прозвучали голоса о том, что надо постараться найти личность достойную толстовской премии. Такие люди есть, но нужно, чтобы человек обладал безукоризненным авторитетом", - добавил он.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Лауреаты получают диплом и именную медаль из чистого золота весом 250 грамм. Церемония вручения будет проходить ежегодно 9 сентября - в день рождения великого русского писателя.
Лев Толстой - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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КультураЛев Толстой (писатель)Владимир ТолстойБольшой театрРоссийское историческое общество"Российский фонд мира"
 
 
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