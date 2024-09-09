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Первую премию мира имени Льва Толстого присудили Африканскому союзу
Первую премию мира имени Льва Толстого присудили Африканскому союзу - РИА Новости, 09.09.2024
Первую премию мира имени Льва Толстого присудили Африканскому союзу
Первая международная премия мира имени Льва Толстого присуждена Африканскому союзу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T23:30
2024-09-09T23:30
2024-09-09T23:33
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первая международная премия мира имени Льва Толстого присуждена Африканскому союзу, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник в Большом театре впервые проходит вручение Международной премии мира имени Льва Толстого. "Жюри Международной премии мира имени Льва Толстого, ежегодно присуждаемой за вклад в сохранение мира, активную миротворческую деятельность, выбрало первого лауреата… Первая Международная премия мира имени Льва Толстого присуждается Африканскому союзу", - сказал со сцены председатель жюри премии, худрук Большого театра и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев. Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учреждён 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Лауреаты получают диплом и именную медаль из чистого золота весом 250 грамм. Церемония вручения будет проходить ежегодно 9 сентября - в день рождения великого русского писателя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, лев толстой (писатель), валерий гергиев, большой театр, африканский союз, мариинский театр
Культура, Справки, Лев Толстой (писатель), Валерий Гергиев, Большой театр, Африканский союз, Мариинский театр
Первую премию мира имени Льва Толстого присудили Африканскому союзу
Африканский союз стал первым лауреатом Международной премии мира имени Толстого