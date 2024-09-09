https://ria.ru/20240909/premiya-1971714322.html

Первую премию мира имени Льва Толстого присудили Африканскому союзу

Первую премию мира имени Льва Толстого присудили Африканскому союзу - РИА Новости, 09.09.2024

Первую премию мира имени Льва Толстого присудили Африканскому союзу

Первая международная премия мира имени Льва Толстого присуждена Африканскому союзу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T23:30

2024-09-09T23:30

2024-09-09T23:33

культура

справки

лев толстой (писатель)

валерий гергиев

большой театр

африканский союз

мариинский театр

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первая международная премия мира имени Льва Толстого присуждена Африканскому союзу, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник в Большом театре впервые проходит вручение Международной премии мира имени Льва Толстого. "Жюри Международной премии мира имени Льва Толстого, ежегодно присуждаемой за вклад в сохранение мира, активную миротворческую деятельность, выбрало первого лауреата… Первая Международная премия мира имени Льва Толстого присуждается Африканскому союзу", - сказал со сцены председатель жюри премии, худрук Большого театра и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев. Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учреждён 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Лауреаты получают диплом и именную медаль из чистого золота весом 250 грамм. Церемония вручения будет проходить ежегодно 9 сентября - в день рождения великого русского писателя.

https://ria.ru/20240809/premiya-1965273109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, лев толстой (писатель), валерий гергиев, большой театр, африканский союз, мариинский театр