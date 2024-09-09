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"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:25 09.09.2024 (обновлено: 01:27 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/poteri-1971498741.html
"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь
"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь - РИА Новости, 09.09.2024
"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь
Украинские войска несут значительные потери, в том числе из-за бегства солдат с передовой, признался боевик 59-й мотопехотной бригады ВСУ Юрий в интервью... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:25
2024-09-09T01:27
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинские войска несут значительные потери, в том числе из-за бегства солдат с передовой, признался боевик 59-й мотопехотной бригады ВСУ Юрий в интервью журналу Economist."За три дня сотня (человек. — Прим. ред.) превратилась в ноль. Кто-то сбежал, кто-то погиб", — приводит его слова издание.Как утверждает боевик, украинское командование бросает в бой в Донбассе неопытных пехотинцев. Такие подкрепления в итоге оказываются полностью уничтоженными.Танкист из 68-й егерской бригады с позывным "Физик", в свою очередь, пожаловался на крайне эффективную работу российской авиации и артиллерии."Физик", командир танка, &lt;...&gt; рассказал, что российская авиация и артиллерия реагируют чуть ли не в реальном времени; все, что движется и не защищено, уничтожается", — говорится в статье.В воскресенье Министерство обороны России отчиталось о потерях ВСУ в зоне СВО за последние сутки. В зоне ответственности группировки "Север" Украина потеряла до 40 военных, а в зоне группы "Запад" — до 550. Киев также потерял до 130 военных в зоне группировки "Восток", до 625 человек — в районе действия группы "Юг" и до 560 военнослужащих — в зоне ответственности группировки "Центр". Потери Украины в зоне группировки "Днепр" составили до 50 человек.
https://ria.ru/20240908/ritter-1971426350.html
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в мире, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь

Economist: ВСУ несут большие потери, некоторые солдаты бегут

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинские войска несут значительные потери, в том числе из-за бегства солдат с передовой, признался боевик 59-й мотопехотной бригады ВСУ Юрий в интервью журналу Economist.
"За три дня сотня (человек. — Прим. ред.) превратилась в ноль. Кто-то сбежал, кто-то погиб", — приводит его слова издание.
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Как утверждает боевик, украинское командование бросает в бой в Донбассе неопытных пехотинцев. Такие подкрепления в итоге оказываются полностью уничтоженными.
Танкист из 68-й егерской бригады с позывным "Физик", в свою очередь, пожаловался на крайне эффективную работу российской авиации и артиллерии.
"Физик", командир танка, <...> рассказал, что российская авиация и артиллерия реагируют чуть ли не в реальном времени; все, что движется и не защищено, уничтожается", — говорится в статье.
В воскресенье Министерство обороны России отчиталось о потерях ВСУ в зоне СВО за последние сутки. В зоне ответственности группировки "Север" Украина потеряла до 40 военных, а в зоне группы "Запад" — до 550. Киев также потерял до 130 военных в зоне группировки "Восток", до 625 человек — в районе действия группы "Юг" и до 560 военнослужащих — в зоне ответственности группировки "Центр". Потери Украины в зоне группировки "Днепр" составили до 50 человек.
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