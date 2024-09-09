https://ria.ru/20240909/poteri-1971498741.html
"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь
"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь - РИА Новости, 09.09.2024
"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь
Украинские войска несут значительные потери, в том числе из-за бегства солдат с передовой, признался боевик 59-й мотопехотной бригады ВСУ Юрий в интервью... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:25
2024-09-09T01:25
2024-09-09T01:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинские войска несут значительные потери, в том числе из-за бегства солдат с передовой, признался боевик 59-й мотопехотной бригады ВСУ Юрий в интервью журналу Economist."За три дня сотня (человек. — Прим. ред.) превратилась в ноль. Кто-то сбежал, кто-то погиб", — приводит его слова издание.Как утверждает боевик, украинское командование бросает в бой в Донбассе неопытных пехотинцев. Такие подкрепления в итоге оказываются полностью уничтоженными.Танкист из 68-й егерской бригады с позывным "Физик", в свою очередь, пожаловался на крайне эффективную работу российской авиации и артиллерии."Физик", командир танка, <...> рассказал, что российская авиация и артиллерия реагируют чуть ли не в реальном времени; все, что движется и не защищено, уничтожается", — говорится в статье.В воскресенье Министерство обороны России отчиталось о потерях ВСУ в зоне СВО за последние сутки. В зоне ответственности группировки "Север" Украина потеряла до 40 военных, а в зоне группы "Запад" — до 550. Киев также потерял до 130 военных в зоне группировки "Восток", до 625 человек — в районе действия группы "Юг" и до 560 военнослужащих — в зоне ответственности группировки "Центр". Потери Украины в зоне группировки "Днепр" составили до 50 человек.
https://ria.ru/20240908/ritter-1971426350.html
https://ria.ru/20240908/boyko-1971450184.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь
Economist: ВСУ несут большие потери, некоторые солдаты бегут
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Украинские войска несут значительные потери, в том числе из-за бегства солдат с передовой, признался боевик 59-й мотопехотной бригады ВСУ Юрий в интервью
журналу Economist.
"За три дня сотня (человек. — Прим. ред.) превратилась в ноль. Кто-то сбежал, кто-то погиб", — приводит его слова издание.
Как утверждает боевик, украинское командование бросает в бой в Донбассе неопытных пехотинцев. Такие подкрепления в итоге оказываются полностью уничтоженными.
Танкист из 68-й егерской бригады с позывным "Физик", в свою очередь, пожаловался на крайне эффективную работу российской авиации и артиллерии.
"Физик", командир танка, <...> рассказал, что российская авиация и артиллерия реагируют чуть ли не в реальном времени; все, что движется и не защищено, уничтожается", — говорится в статье.
В воскресенье Министерство обороны России отчиталось о потерях ВСУ в зоне СВО за последние сутки. В зоне ответственности группировки "Север" Украина потеряла до 40 военных, а в зоне группы "Запад" — до 550. Киев также потерял до 130 военных в зоне группировки "Восток", до 625 человек — в районе действия группы "Юг" и до 560 военнослужащих — в зоне ответственности группировки "Центр". Потери Украины в зоне группировки "Днепр" составили до 50 человек.