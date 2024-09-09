https://ria.ru/20240909/poteri-1971498741.html

"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь

"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь - РИА Новости, 09.09.2024

"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь

Украинские войска несут значительные потери, в том числе из-за бегства солдат с передовой, признался боевик 59-й мотопехотной бригады ВСУ Юрий в интервью... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T01:25

2024-09-09T01:25

2024-09-09T01:27

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинские войска несут значительные потери, в том числе из-за бегства солдат с передовой, признался боевик 59-й мотопехотной бригады ВСУ Юрий в интервью журналу Economist."За три дня сотня (человек. — Прим. ред.) превратилась в ноль. Кто-то сбежал, кто-то погиб", — приводит его слова издание.Как утверждает боевик, украинское командование бросает в бой в Донбассе неопытных пехотинцев. Такие подкрепления в итоге оказываются полностью уничтоженными.Танкист из 68-й егерской бригады с позывным "Физик", в свою очередь, пожаловался на крайне эффективную работу российской авиации и артиллерии."Физик", командир танка, <...> рассказал, что российская авиация и артиллерия реагируют чуть ли не в реальном времени; все, что движется и не защищено, уничтожается", — говорится в статье.В воскресенье Министерство обороны России отчиталось о потерях ВСУ в зоне СВО за последние сутки. В зоне ответственности группировки "Север" Украина потеряла до 40 военных, а в зоне группы "Запад" — до 550. Киев также потерял до 130 военных в зоне группировки "Восток", до 625 человек — в районе действия группы "Юг" и до 560 военнослужащих — в зоне ответственности группировки "Центр". Потери Украины в зоне группировки "Днепр" составили до 50 человек.

https://ria.ru/20240908/ritter-1971426350.html

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в мире, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины