https://ria.ru/20240909/posol-1971514949.html

И.о. посла США в Афганистане в 2021 году подделал тест на COVID-19

И.о. посла США в Афганистане в 2021 году подделал тест на COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2024

И.о. посла США в Афганистане в 2021 году подделал тест на COVID-19

Исполнявший обязанности посла США в Афганистане Росс Уилсон в августе 2021 года после эвакуации персонала американского посольства поручил сотруднику подделать... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:26

2024-09-09T08:26

2024-09-09T09:55

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Исполнявший обязанности посла США в Афганистане Росс Уилсон в августе 2021 года после эвакуации персонала американского посольства поручил сотруднику подделать результаты теста на COVID-19, чтобы скрыть, что он болен, и улететь в США, сообщает портал Axios со ссылкой на доклад комитета по международным делам палаты представителей США. В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошло в Кабул и на следующий день заявило, что война окончена. Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт Кабула, заявили в госдепе 16 августа 2021 года, а 31 августа глава Центрального командования американских вооруженных сил Кеннет Маккензи заявил, что Уилсон покинул страну последним эвакуационным бортом. Газета Politico позднее сообщала, что у него был выявлен коронавирус. "Посол Уилсон попросил сотрудника подделать его тест на COVID-19, чтобы он мог немедленно вылететь обратно в США", - приводит портал выдержку из документа. Как поясняет портал, Уилсон попросил сотрудника скрыть, что у него был положительный результат теста, "чтобы он мог вернуться в США из Дохи после эвакуации в нарушение ограничений США на поездки". Кроме того, в докладе говорится, что в июле Уилсон отправился в отпуск, несмотря на то, что планы эвакуации еще не были утверждены. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240902/lukashenko-1969989359.html

https://ria.ru/20240611/afganistan-1952086925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон