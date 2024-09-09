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Польские спецслужбы нейтрализовали группу кибердиверсантов - РИА Новости, 09.09.2024
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12:13 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/polsha-1971572324.html
Польские спецслужбы нейтрализовали группу кибердиверсантов
Польские спецслужбы нейтрализовали группу кибердиверсантов - РИА Новости, 09.09.2024
Польские спецслужбы нейтрализовали группу кибердиверсантов
Польские спецслужбы нейтрализовали группу кибердиверсантов, заявил журналистам вице-премьер, министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:13
2024-09-09T12:13
в мире
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польша
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ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. Польские спецслужбы нейтрализовали группу кибердиверсантов, заявил журналистам вице-премьер, министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский. "В последние дни благодаря сотрудничеству спецслужб удалось нейтрализовать группу диверсантов, которая имела определенные цели в Польше, - сказал он. Как утверждает Галковский, хакеры были связаны с Россией и Белоруссией, однако никаких доказательств он не приводит. Министр не уточнил, какие именно организации подвергались кибератакам, однако заявил, что хакеры пытались "выманивать деньги и склонять к сотрудничеству работников". Ранее Польша неоднократно обвиняла Россию в кибератаках, Москва все обвинения опровергает. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.
https://ria.ru/20240531/polsha-1949732545.html
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в мире, россия, польша, белоруссия, дмитрий песков
В мире, Россия, Польша, Белоруссия, Дмитрий Песков
Польские спецслужбы нейтрализовали группу кибердиверсантов

В Польше заявили о нейтрализации кибердиверсантов, якобы связанных с Россией

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. Польские спецслужбы нейтрализовали группу кибердиверсантов, заявил журналистам вице-премьер, министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский.
"В последние дни благодаря сотрудничеству спецслужб удалось нейтрализовать группу диверсантов, которая имела определенные цели в Польше, - сказал он.
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Как утверждает Галковский, хакеры были связаны с Россией и Белоруссией, однако никаких доказательств он не приводит.
Министр не уточнил, какие именно организации подвергались кибератакам, однако заявил, что хакеры пытались "выманивать деньги и склонять к сотрудничеству работников".
Ранее Польша неоднократно обвиняла Россию в кибератаках, Москва все обвинения опровергает.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.
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