https://ria.ru/20240909/polsha-1971572324.html

Польские спецслужбы нейтрализовали группу кибердиверсантов

Польские спецслужбы нейтрализовали группу кибердиверсантов - РИА Новости, 09.09.2024

Польские спецслужбы нейтрализовали группу кибердиверсантов

Польские спецслужбы нейтрализовали группу кибердиверсантов, заявил журналистам вице-премьер, министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:13

2024-09-09T12:13

2024-09-09T12:13

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ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. Польские спецслужбы нейтрализовали группу кибердиверсантов, заявил журналистам вице-премьер, министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский. "В последние дни благодаря сотрудничеству спецслужб удалось нейтрализовать группу диверсантов, которая имела определенные цели в Польше, - сказал он. Как утверждает Галковский, хакеры были связаны с Россией и Белоруссией, однако никаких доказательств он не приводит. Министр не уточнил, какие именно организации подвергались кибератакам, однако заявил, что хакеры пытались "выманивать деньги и склонять к сотрудничеству работников". Ранее Польша неоднократно обвиняла Россию в кибератаках, Москва все обвинения опровергает. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.

https://ria.ru/20240531/polsha-1949732545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, польша, белоруссия, дмитрий песков