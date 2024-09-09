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Польша приостановила строительство второй нитки Поморского нефтепровода - РИА Новости, 09.09.2024
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10:01 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/polsha-1971528844.html
Польша приостановила строительство второй нитки Поморского нефтепровода
Польша приостановила строительство второй нитки Поморского нефтепровода - РИА Новости, 09.09.2024
Польша приостановила строительство второй нитки Поморского нефтепровода
Власти Польши приостановили строительство второй нитки Поморского нефтепровода между терминалом в Гданьске и нефтехимическими заводами в Плоцке, проверяя... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:01
2024-09-09T10:01
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ВАРШАВА, 9 сен – РИА Новости. Власти Польши приостановили строительство второй нитки Поморского нефтепровода между терминалом в Гданьске и нефтехимическими заводами в Плоцке, проверяя обоснованность этого проекта, сообщает портал money.pl. По этой линии ежегодно должно было транспортироваться около 25 миллионов тонн сырья. Однако теперь обоснованность инвестиций должен проверить представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Мачей Бандо. "Проводится дополнительный анализ относительно целесообразности реализации инвестиций в строительство второй нитки Поморского трубопровода в новых геополитических и рыночных условиях... Принято решение, что будущее инвестиций будет определено после завершения анализа", — говорится в заявлении офиса Бандо. О строительстве трубопровода мощностью 25 миллионов тонн нефти в год было объявлено год назад компанией PERN, управляющей критически важной нефтяной и топливной инфраструктурой в Польше. Инвестиционная стоимость должна была составить 2,8 миллиардов злотых (7 миллиардов долларов). Однако в начале августа президент PERN Даниэль Свентоховский объявил, что инвестиции "приостановлены". Вторая нитка Поморского трубопровода должна была пройти параллельно существующей и соединить нефтяной порт в Гданьске с нефтехимическими заводами в Плоцке. Целью стратегических инвестиций было повышение гибкости поставок и обеспечение их диверсификации. Терминал на побережье Гданьска ранее стал региональным хабом. В 2023 году туда поступило 37 миллионов тонн нефти и готового топлива (в 2022 году — 24,5 тонны). Всего в прошлом году он обработал 471 танкер. Весной 2022 года сообщалось, что Польша полностью отказалась от поставок нефти из России, не продлив контракт с "Роснефтью" и расторгнув контракт с "Татнефтью". В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, россия, польша, гданьск, владимир путин, роснефть, татнефть
Экономика, Россия, Польша, Гданьск, Владимир Путин, Роснефть, Татнефть
Польша приостановила строительство второй нитки Поморского нефтепровода

Польша остановила прокладку второго нефтепровода из Гданьска в Плоцк

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 сен – РИА Новости. Власти Польши приостановили строительство второй нитки Поморского нефтепровода между терминалом в Гданьске и нефтехимическими заводами в Плоцке, проверяя обоснованность этого проекта, сообщает портал money.pl.
По этой линии ежегодно должно было транспортироваться около 25 миллионов тонн сырья. Однако теперь обоснованность инвестиций должен проверить представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Мачей Бандо.
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"Проводится дополнительный анализ относительно целесообразности реализации инвестиций в строительство второй нитки Поморского трубопровода в новых геополитических и рыночных условиях... Принято решение, что будущее инвестиций будет определено после завершения анализа", — говорится в заявлении офиса Бандо.
О строительстве трубопровода мощностью 25 миллионов тонн нефти в год было объявлено год назад компанией PERN, управляющей критически важной нефтяной и топливной инфраструктурой в Польше. Инвестиционная стоимость должна была составить 2,8 миллиардов злотых (7 миллиардов долларов). Однако в начале августа президент PERN Даниэль Свентоховский объявил, что инвестиции "приостановлены".
Вторая нитка Поморского трубопровода должна была пройти параллельно существующей и соединить нефтяной порт в Гданьске с нефтехимическими заводами в Плоцке. Целью стратегических инвестиций было повышение гибкости поставок и обеспечение их диверсификации.
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Терминал на побережье Гданьска ранее стал региональным хабом. В 2023 году туда поступило 37 миллионов тонн нефти и готового топлива (в 2022 году — 24,5 тонны). Всего в прошлом году он обработал 471 танкер.
Весной 2022 года сообщалось, что Польша полностью отказалась от поставок нефти из России, не продлив контракт с "Роснефтью" и расторгнув контракт с "Татнефтью".
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаРоссияПольшаГданьскВладимир ПутинРоснефтьТатнефть
 
 
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