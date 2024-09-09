https://ria.ru/20240909/polsha-1971515949.html

СМИ раскрыли неудобную правду о создании украинского легиона в Польше

СМИ раскрыли неудобную правду о создании украинского легиона в Польше - РИА Новости, 09.09.2024

СМИ раскрыли неудобную правду о создании украинского легиона в Польше

Планы создания в Польше украинского легиона из числа проживающих в республике граждан Украины не претворяются в жизнь в установленные сторонами сроки, сообщает... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:33

2024-09-09T08:33

2024-09-09T08:49

в мире

польша

украина

варшава

владимир зеленский

радослав сикорский

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ac8e1d4d8fbad68f90bfa1848fd1dbd.jpg

ВАРШАВА, 9 сентября – РИА Новости. Планы создания в Польше украинского легиона из числа проживающих в республике граждан Украины не претворяются в жизнь в установленные сторонами сроки, сообщает польская газета Dzienik Gazeta Prawna. Как напомнило издание, во время июльского визита в Варшаву Владимир Зеленский объявил о создании украинского легиона. "Подразделение должно было собрать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, и обучаться оно должно было в Войске Польском. Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала", - сообщает газета. Одиннадцатого июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал во время Общественного форума НАТО в Вашингтоне о нескольких тысячах граждан Украины, которым удалось зарегистрироваться. Эти слова широко процитировали украинские СМИ. Однако министр был введен в заблуждение. "Мы нацелены на то, чтобы все заработало в начале августа", - сообщал агентству Укринформ 25 июля Василий Зварыч, который на момент заключения контракта был послом в Польше, а сейчас работает в Чехии. По данным газеты, "Зварыч рассказал Укринформу о поступающих от желающих заявках до начала официальной информационной кампании через консульства, а не об официальной регистрации". Дипломат пояснил, что сначала необходимо заключить техническое соглашение, "детализирующее роли" двух стран. Dzienik Gazeta Prawna попросила польские власти прокомментировать слова Сикорского о тысячах зарегистрированных украинцев. "Информирование о предпринятых действиях и мероприятиях мы оставляем министерству национальной обороны", - заявили в МИД. "Ответственность за организацию и ход набора будет лежать на украинских партнерах", - указали в минобороны. Как пишет газета, информации о наборе на сайтах украинского посольства и его консульств нет. Официальная регистрация еще не началась. Однако первые шаги сделаны – заключено техническое соглашение, в котором подробно описаны роли обеих стран. За набор персонала будет отвечать консульство в Люблине, за обучение – польская сторона. Один из собеседников издания заявил, что Польше не нужно серьезно готовиться к обучению легионеров, поскольку за последние два года тысячи украинских военных прошли обучение в стране. В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включает подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Предполагается, что заинтересованные в участии в легионе украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20240909/polsha-1971504957.html

https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html

https://ria.ru/20240906/smi-1971178128.html

польша

украина

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, варшава, владимир зеленский, радослав сикорский, владимир путин, нато