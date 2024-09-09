СМИ раскрыли неудобную правду о создании украинского легиона в Польше
Dzienik Gazeta Prawna: в Польше сорвали сроки создания украинского легиона
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 сентября – РИА Новости. Планы создания в Польше украинского легиона из числа проживающих в республике граждан Украины не претворяются в жизнь в установленные сторонами сроки, сообщает польская газета Dzienik Gazeta Prawna.
Как напомнило издание, во время июльского визита в Варшаву Владимир Зеленский объявил о создании украинского легиона. "Подразделение должно было собрать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, и обучаться оно должно было в Войске Польском. Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала", - сообщает газета.
Одиннадцатого июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал во время Общественного форума НАТО в Вашингтоне о нескольких тысячах граждан Украины, которым удалось зарегистрироваться. Эти слова широко процитировали украинские СМИ. Однако министр был введен в заблуждение.
"Мы нацелены на то, чтобы все заработало в начале августа", - сообщал агентству Укринформ 25 июля Василий Зварыч, который на момент заключения контракта был послом в Польше, а сейчас работает в Чехии. По данным газеты, "Зварыч рассказал Укринформу о поступающих от желающих заявках до начала официальной информационной кампании через консульства, а не об официальной регистрации". Дипломат пояснил, что сначала необходимо заключить техническое соглашение, "детализирующее роли" двух стран.
Dzienik Gazeta Prawna попросила польские власти прокомментировать слова Сикорского о тысячах зарегистрированных украинцев. "Информирование о предпринятых действиях и мероприятиях мы оставляем министерству национальной обороны", - заявили в МИД. "Ответственность за организацию и ход набора будет лежать на украинских партнерах", - указали в минобороны.
Как пишет газета, информации о наборе на сайтах украинского посольства и его консульств нет. Официальная регистрация еще не началась. Однако первые шаги сделаны – заключено техническое соглашение, в котором подробно описаны роли обеих стран. За набор персонала будет отвечать консульство в Люблине, за обучение – польская сторона.
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Один из собеседников издания заявил, что Польше не нужно серьезно готовиться к обучению легионеров, поскольку за последние два года тысячи украинских военных прошли обучение в стране.
В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включает подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Предполагается, что заинтересованные в участии в легионе украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский.
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