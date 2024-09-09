Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли неудобную правду о создании украинского легиона в Польше - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 09.09.2024 (обновлено: 08:49 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/polsha-1971515949.html
СМИ раскрыли неудобную правду о создании украинского легиона в Польше
СМИ раскрыли неудобную правду о создании украинского легиона в Польше - РИА Новости, 09.09.2024
СМИ раскрыли неудобную правду о создании украинского легиона в Польше
Планы создания в Польше украинского легиона из числа проживающих в республике граждан Украины не претворяются в жизнь в установленные сторонами сроки, сообщает... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:33
2024-09-09T08:49
в мире
польша
украина
варшава
владимир зеленский
радослав сикорский
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ac8e1d4d8fbad68f90bfa1848fd1dbd.jpg
ВАРШАВА, 9 сентября – РИА Новости. Планы создания в Польше украинского легиона из числа проживающих в республике граждан Украины не претворяются в жизнь в установленные сторонами сроки, сообщает польская газета Dzienik Gazeta Prawna. Как напомнило издание, во время июльского визита в Варшаву Владимир Зеленский объявил о создании украинского легиона. "Подразделение должно было собрать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, и обучаться оно должно было в Войске Польском. Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала", - сообщает газета. Одиннадцатого июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал во время Общественного форума НАТО в Вашингтоне о нескольких тысячах граждан Украины, которым удалось зарегистрироваться. Эти слова широко процитировали украинские СМИ. Однако министр был введен в заблуждение. "Мы нацелены на то, чтобы все заработало в начале августа", - сообщал агентству Укринформ 25 июля Василий Зварыч, который на момент заключения контракта был послом в Польше, а сейчас работает в Чехии. По данным газеты, "Зварыч рассказал Укринформу о поступающих от желающих заявках до начала официальной информационной кампании через консульства, а не об официальной регистрации". Дипломат пояснил, что сначала необходимо заключить техническое соглашение, "детализирующее роли" двух стран. Dzienik Gazeta Prawna попросила польские власти прокомментировать слова Сикорского о тысячах зарегистрированных украинцев. "Информирование о предпринятых действиях и мероприятиях мы оставляем министерству национальной обороны", - заявили в МИД. "Ответственность за организацию и ход набора будет лежать на украинских партнерах", - указали в минобороны. Как пишет газета, информации о наборе на сайтах украинского посольства и его консульств нет. Официальная регистрация еще не началась. Однако первые шаги сделаны – заключено техническое соглашение, в котором подробно описаны роли обеих стран. За набор персонала будет отвечать консульство в Люблине, за обучение – польская сторона. Один из собеседников издания заявил, что Польше не нужно серьезно готовиться к обучению легионеров, поскольку за последние два года тысячи украинских военных прошли обучение в стране. В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включает подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Предполагается, что заинтересованные в участии в легионе украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20240909/polsha-1971504957.html
https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html
https://ria.ru/20240906/smi-1971178128.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cb872f0f57d66d5723e0a702a2a2478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, варшава, владимир зеленский, радослав сикорский, владимир путин, нато
В мире, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Владимир Путин, НАТО
СМИ раскрыли неудобную правду о создании украинского легиона в Польше

Dzienik Gazeta Prawna: в Польше сорвали сроки создания украинского легиона

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный
Польский военный - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 сентября – РИА Новости. Планы создания в Польше украинского легиона из числа проживающих в республике граждан Украины не претворяются в жизнь в установленные сторонами сроки, сообщает польская газета Dzienik Gazeta Prawna.
Как напомнило издание, во время июльского визита в Варшаву Владимир Зеленский объявил о создании украинского легиона. "Подразделение должно было собрать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, и обучаться оно должно было в Войске Польском. Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала", - сообщает газета.
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Белоруссии сообщили о крупной группировке ВС Польши у рубежей госграницы
Вчера, 04:08
Одиннадцатого июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал во время Общественного форума НАТО в Вашингтоне о нескольких тысячах граждан Украины, которым удалось зарегистрироваться. Эти слова широко процитировали украинские СМИ. Однако министр был введен в заблуждение.
"Мы нацелены на то, чтобы все заработало в начале августа", - сообщал агентству Укринформ 25 июля Василий Зварыч, который на момент заключения контракта был послом в Польше, а сейчас работает в Чехии. По данным газеты, "Зварыч рассказал Укринформу о поступающих от желающих заявках до начала официальной информационной кампании через консульства, а не об официальной регистрации". Дипломат пояснил, что сначала необходимо заключить техническое соглашение, "детализирующее роли" двух стран.
Dzienik Gazeta Prawna попросила польские власти прокомментировать слова Сикорского о тысячах зарегистрированных украинцев. "Информирование о предпринятых действиях и мероприятиях мы оставляем министерству национальной обороны", - заявили в МИД. "Ответственность за организацию и ход набора будет лежать на украинских партнерах", - указали в минобороны.
Как пишет газета, информации о наборе на сайтах украинского посольства и его консульств нет. Официальная регистрация еще не началась. Однако первые шаги сделаны – заключено техническое соглашение, в котором подробно описаны роли обеих стран. За набор персонала будет отвечать консульство в Люблине, за обучение – польская сторона.
Президент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов. 11 января 2023 - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Президент Польши обвинил премьера в сотрудничестве с ФСБ
5 сентября, 19:23
Один из собеседников издания заявил, что Польше не нужно серьезно готовиться к обучению легионеров, поскольку за последние два года тысячи украинских военных прошли обучение в стране.
В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включает подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Предполагается, что заинтересованные в участии в легионе украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Польский эксперт прокомментировал санкции США против российских СМИ
6 сентября, 20:23
 
В миреПольшаУкраинаВаршаваВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала