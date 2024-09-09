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В Белоруссии сообщили о крупной группировке ВС Польши у рубежей госграницы - РИА Новости, 09.09.2024
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04:08 09.09.2024 (обновлено: 09:54 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/polsha-1971504957.html
В Белоруссии сообщили о крупной группировке ВС Польши у рубежей госграницы
В Белоруссии сообщили о крупной группировке ВС Польши у рубежей госграницы - РИА Новости, 09.09.2024
В Белоруссии сообщили о крупной группировке ВС Польши у рубежей госграницы
Польша и страны Балтии нагнетают обстановку на государственной границе Белоруссии: непосредственно у рубежей на польской территории развернута группировка в 8... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T04:08
2024-09-09T09:54
польша
балтия
белоруссия
александр вольфович
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Польша и страны Балтии нагнетают обстановку на государственной границе Белоруссии: непосредственно у рубежей на польской территории развернута группировка в 8 тысяч человек, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. "Польша и страны Балтии не прекращают нагнетать обстановку на государственной границе. В Польше под предлогом усиления ее охраны развернута группировка в рамках операции "Безопасное Подлясье" численностью до 17 тысяч человек, в том числе 8 тысяч непосредственно у наших рубежей. На территории Польши и стран Балтии значительно увеличилась численность боевых танков, боевых бронированных машин различных типов. Хоть и незначительно, но возросло количество артиллерийских систем, боевых самолетов и вертолетов", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона". Кроме того, в Польше формируется новая механизированная дивизия. "На настоящий момент создан штаб дивизии и началось формирование двух соединений бригадного уровня", - сказал Вольфович. Варшава в интересах укрепления боевого потенциала национальных вооруженных сил получила от США более 100 единиц боевых танков Abrams, а также кредит на сумму 2 миллиарда долларов на закупку американских вооружений – многоцелевых истребителей F-35, реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов Patriot. "Военное руководство Германии также продолжает работу по формированию 45-й танковой бригады национальных вооруженных сил на территории Литвы. Достижение ее оперативной готовности предусматривается в ближайшие три года", - подчеркнул госсекретарь Совбеза Белоруссии.
https://ria.ru/20240801/polsha-1963321960.html
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польша, балтия, белоруссия, александр вольфович, f-35
Польша, Балтия, Белоруссия, Александр Вольфович, F-35
В Белоруссии сообщили о крупной группировке ВС Польши у рубежей госграницы

СБ Белоруссии: Польша развернула у госграницы группировку в восемь тысяч военных

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Польша и страны Балтии нагнетают обстановку на государственной границе Белоруссии: непосредственно у рубежей на польской территории развернута группировка в 8 тысяч человек, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
"Польша и страны Балтии не прекращают нагнетать обстановку на государственной границе. В Польше под предлогом усиления ее охраны развернута группировка в рамках операции "Безопасное Подлясье" численностью до 17 тысяч человек, в том числе 8 тысяч непосредственно у наших рубежей. На территории Польши и стран Балтии значительно увеличилась численность боевых танков, боевых бронированных машин различных типов. Хоть и незначительно, но возросло количество артиллерийских систем, боевых самолетов и вертолетов", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".
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Кроме того, в Польше формируется новая механизированная дивизия.
"На настоящий момент создан штаб дивизии и началось формирование двух соединений бригадного уровня", - сказал Вольфович.
Варшава в интересах укрепления боевого потенциала национальных вооруженных сил получила от США более 100 единиц боевых танков Abrams, а также кредит на сумму 2 миллиарда долларов на закупку американских вооружений – многоцелевых истребителей F-35, реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов Patriot.
"Военное руководство Германии также продолжает работу по формированию 45-й танковой бригады национальных вооруженных сил на территории Литвы. Достижение ее оперативной готовности предусматривается в ближайшие три года", - подчеркнул госсекретарь Совбеза Белоруссии.
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