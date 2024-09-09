https://ria.ru/20240909/polsha-1971504957.html

В Белоруссии сообщили о крупной группировке ВС Польши у рубежей госграницы

В Белоруссии сообщили о крупной группировке ВС Польши у рубежей госграницы - РИА Новости, 09.09.2024

В Белоруссии сообщили о крупной группировке ВС Польши у рубежей госграницы

Польша и страны Балтии нагнетают обстановку на государственной границе Белоруссии: непосредственно у рубежей на польской территории развернута группировка в 8... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T04:08

2024-09-09T04:08

2024-09-09T09:54

польша

балтия

белоруссия

александр вольфович

f-35

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887322689_211:115:2048:1148_1920x0_80_0_0_c279f93a17a6a3f105b25f9c540226e0.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Польша и страны Балтии нагнетают обстановку на государственной границе Белоруссии: непосредственно у рубежей на польской территории развернута группировка в 8 тысяч человек, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. "Польша и страны Балтии не прекращают нагнетать обстановку на государственной границе. В Польше под предлогом усиления ее охраны развернута группировка в рамках операции "Безопасное Подлясье" численностью до 17 тысяч человек, в том числе 8 тысяч непосредственно у наших рубежей. На территории Польши и стран Балтии значительно увеличилась численность боевых танков, боевых бронированных машин различных типов. Хоть и незначительно, но возросло количество артиллерийских систем, боевых самолетов и вертолетов", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона". Кроме того, в Польше формируется новая механизированная дивизия. "На настоящий момент создан штаб дивизии и началось формирование двух соединений бригадного уровня", - сказал Вольфович. Варшава в интересах укрепления боевого потенциала национальных вооруженных сил получила от США более 100 единиц боевых танков Abrams, а также кредит на сумму 2 миллиарда долларов на закупку американских вооружений – многоцелевых истребителей F-35, реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов Patriot. "Военное руководство Германии также продолжает работу по формированию 45-й танковой бригады национальных вооруженных сил на территории Литвы. Достижение ее оперативной готовности предусматривается в ближайшие три года", - подчеркнул госсекретарь Совбеза Белоруссии.

https://ria.ru/20240801/polsha-1963321960.html

https://ria.ru/20240721/belorussija-1961076667.html

польша

балтия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, балтия, белоруссия, александр вольфович, f-35