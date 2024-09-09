https://ria.ru/20240909/politsiya-1971541827.html
Полиция начала проверку после массовой драки в Свердловской области
Полиция начала проверку после массовой драки в Свердловской области - РИА Новости, 09.09.2024
Полиция начала проверку после массовой драки в Свердловской области
Полиция начала проверку после массовой драки в Асбесте Свердловской области, в которой пострадал сотрудник правоохранительных органов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:32
2024-09-09T10:32
2024-09-09T10:58
происшествия
асбест
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Полиция начала проверку после массовой драки в Асбесте Свердловской области, в которой пострадал сотрудник правоохранительных органов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее в интернете появилось видео, где мужчины у входа в местный бар начали потасовку, один из пострадавших падает на землю, его продолжают бить. По данным СМИ, спровоцировал конфликт, который потом вылился в драку, – сын "миллионера", владельца сети городских столовых. Один из пяти пострадавших – сотрудник территориального ОВД. "Госпитализация представителя МВД не потребовалась, лечение он будет проходить амбулаторно. В момент конфликта полицейский из подразделения госавтоинспекции находился вне службы и без форменного обмундирования. В баре он отмечал день рождения своей супруги. По данному факту руководством отдела полиции Асбеста назначена служебная проверка, проводятся проверочные мероприятия с целью установления более подробных и точных обстоятельств случившегося", – уточнил Горелых.
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происшествия, асбест, свердловская область, валерий горелых
Происшествия, Асбест, Свердловская область, Валерий Горелых
Полиция начала проверку после массовой драки в Свердловской области
Полиция начала проверку после массовой драки в Асбесте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Полиция начала проверку после массовой драки в Асбесте Свердловской области, в которой пострадал сотрудник правоохранительных органов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в интернете появилось видео, где мужчины у входа в местный бар начали потасовку, один из пострадавших падает на землю, его продолжают бить. По данным СМИ, спровоцировал конфликт, который потом вылился в драку, – сын "миллионера", владельца сети городских столовых. Один из пяти пострадавших – сотрудник территориального ОВД.
"Госпитализация представителя МВД не потребовалась, лечение он будет проходить амбулаторно. В момент конфликта полицейский из подразделения госавтоинспекции находился вне службы и без форменного обмундирования. В баре он отмечал день рождения своей супруги. По данному факту руководством отдела полиции Асбеста назначена служебная проверка, проводятся проверочные мероприятия с целью установления более подробных и точных обстоятельств случившегося", – уточнил Горелых.