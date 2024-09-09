https://ria.ru/20240909/plennyy-1971607770.html

Пленный рассказал, как российские бойцы рисковали жизнью при его эвакуации

Пленный рассказал, как российские бойцы рисковали жизнью при его эвакуации - РИА Новости, 09.09.2024

Пленный рассказал, как российские бойцы рисковали жизнью при его эвакуации

Разведчики Вооруженных сил России на запорожском направлении, рискуя жизнью, смогли обеспечить безопасность пленных украинских военнослужащих и довести их до... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:31

2024-09-09T14:31

2024-09-09T14:40

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Разведчики Вооруженных сил России на запорожском направлении, рискуя жизнью, смогли обеспечить безопасность пленных украинских военнослужащих и довести их до точки эвакуации, рассказал журналистам пленный украинский военный. "Зашли российские войска, начали стрелять. Мы сдались в плен. Они нас приняли нормально. Не били и не пытали. Они даже вместе с нами сидели, кофе и чай пили. Мы подождали разведку и российская разведка… они рисковали собой, лишь бы провести нас в свою часть… Начали бомбить дроны. Я спрашиваю: это ваши или наши? Мне говорят – это ваши… Все-таки российские разведчики дошли с нами до конца. Были раненые. Одного потом на операцию увезли. Нас приняли здесь нормально", - сказал пленный.

https://ria.ru/20240909/plennyy-1971499379.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область