https://ria.ru/20240909/plennyy-1971607770.html
Пленный рассказал, как российские бойцы рисковали жизнью при его эвакуации
Пленный рассказал, как российские бойцы рисковали жизнью при его эвакуации - РИА Новости, 09.09.2024
Пленный рассказал, как российские бойцы рисковали жизнью при его эвакуации
Разведчики Вооруженных сил России на запорожском направлении, рискуя жизнью, смогли обеспечить безопасность пленных украинских военнослужащих и довести их до... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:31
2024-09-09T14:31
2024-09-09T14:40
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Разведчики Вооруженных сил России на запорожском направлении, рискуя жизнью, смогли обеспечить безопасность пленных украинских военнослужащих и довести их до точки эвакуации, рассказал журналистам пленный украинский военный. "Зашли российские войска, начали стрелять. Мы сдались в плен. Они нас приняли нормально. Не били и не пытали. Они даже вместе с нами сидели, кофе и чай пили. Мы подождали разведку и российская разведка… они рисковали собой, лишь бы провести нас в свою часть… Начали бомбить дроны. Я спрашиваю: это ваши или наши? Мне говорят – это ваши… Все-таки российские разведчики дошли с нами до конца. Были раненые. Одного потом на операцию увезли. Нас приняли здесь нормально", - сказал пленный.
https://ria.ru/20240909/plennyy-1971499379.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Пленный рассказал, как российские бойцы рисковали жизнью при его эвакуации
Пленный ВСУ: ВС России рисковали жизнью при сопровождении украинских солдат