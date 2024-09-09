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Пленный рассказал, как российские бойцы рисковали жизнью при его эвакуации - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 09.09.2024 (обновлено: 14:40 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/plennyy-1971607770.html
Пленный рассказал, как российские бойцы рисковали жизнью при его эвакуации
Пленный рассказал, как российские бойцы рисковали жизнью при его эвакуации - РИА Новости, 09.09.2024
Пленный рассказал, как российские бойцы рисковали жизнью при его эвакуации
Разведчики Вооруженных сил России на запорожском направлении, рискуя жизнью, смогли обеспечить безопасность пленных украинских военнослужащих и довести их до... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:31
2024-09-09T14:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Разведчики Вооруженных сил России на запорожском направлении, рискуя жизнью, смогли обеспечить безопасность пленных украинских военнослужащих и довести их до точки эвакуации, рассказал журналистам пленный украинский военный. "Зашли российские войска, начали стрелять. Мы сдались в плен. Они нас приняли нормально. Не били и не пытали. Они даже вместе с нами сидели, кофе и чай пили. Мы подождали разведку и российская разведка… они рисковали собой, лишь бы провести нас в свою часть… Начали бомбить дроны. Я спрашиваю: это ваши или наши? Мне говорят – это ваши… Все-таки российские разведчики дошли с нами до конца. Были раненые. Одного потом на операцию увезли. Нас приняли здесь нормально", - сказал пленный.
https://ria.ru/20240909/plennyy-1971499379.html
россия
запорожская область
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Пленный рассказал, как российские бойцы рисковали жизнью при его эвакуации

Пленный ВСУ: ВС России рисковали жизнью при сопровождении украинских солдат

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Украинский военнопленный. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Разведчики Вооруженных сил России на запорожском направлении, рискуя жизнью, смогли обеспечить безопасность пленных украинских военнослужащих и довести их до точки эвакуации, рассказал журналистам пленный украинский военный.
"Зашли российские войска, начали стрелять. Мы сдались в плен. Они нас приняли нормально. Не били и не пытали. Они даже вместе с нами сидели, кофе и чай пили. Мы подождали разведку и российская разведка… они рисковали собой, лишь бы провести нас в свою часть… Начали бомбить дроны. Я спрашиваю: это ваши или наши? Мне говорят – это ваши… Все-таки российские разведчики дошли с нами до конца. Были раненые. Одного потом на операцию увезли. Нас приняли здесь нормально", - сказал пленный.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Мобилизованный в 58 лет украинский пленный рассказал, как его бросили ВСУ
Вчера, 01:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
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