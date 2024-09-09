https://ria.ru/20240909/plennyy-1971499379.html
Мобилизованный в 58 лет украинский пленный рассказал, как его бросили ВСУ
Мобилизованный в 58 лет украинский пленный рассказал, как его бросили ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024
Мобилизованный в 58 лет украинский пленный рассказал, как его бросили ВСУ
Пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Аржаков, мобилизованный в 58 лет, рассказал РИА Новости, что сослуживцы и командование бросили его одного под Сергеевкой на... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:42
2024-09-09T01:42
2024-09-09T04:08
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Аржаков, мобилизованный в 58 лет, рассказал РИА Новости, что сослуживцы и командование бросили его одного под Сергеевкой на Донецком направлении."Забрали меня, сказали, на один день заберем тебя, что-то посмотреть, поохранять. Отвезли, бросили меня и все… Возле Сергеевки", — сообщил он.Минобороны России в середине августа сообщало, что подразделения группировки "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в ДНР, ВСУ потеряли до 3195 военнослужащих, четыре танка."Нас шесть было человек, потом четверо куда-то сбежало. Нас двое осталось. У одного рация была… Нам звонят и говорят: "Что вы там, где вы там?". Он сказал, что "Тех нема, а эти — это самое". Ну, они нам и говорят: "Слева от вас идут, защищайтесь". "Ты скажи, как защищаться, нас два человека". Этот с рацией бросил все и убежал", — рассказал Аржаков. По его словам, он решил спрятаться и дождаться вечера, а потом выйти и сдаться в плен. В поле возле Сергеевки он и вышел к российским бойцам. По его словам, его мобилизовали через патруль ТЦК, на медицинской комиссии сразу признали годным, а на сборном пункте обещали, что "будет в тылу". Сперва он действительно попал во взвод обеспечения, но вскоре, по словам пленного, его бросили на передовые позиции.
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970874157.html
https://ria.ru/20240906/plennyj-1970982475.html
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сергеевка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Сергеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Мобилизованный в 58 лет украинский пленный рассказал, как его бросили ВСУ
Мобилизованный в 58 лет солдат ВСУ заявил, что его бросили под Сергеевкой в ДНР
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Аржаков, мобилизованный в 58 лет, рассказал РИА Новости, что сослуживцы и командование бросили его одного под Сергеевкой на Донецком направлении.
«
"Забрали меня, сказали, на один день заберем тебя, что-то посмотреть, поохранять. Отвезли, бросили меня и все… Возле Сергеевки", — сообщил он.
Минобороны России
в середине августа сообщало, что подразделения группировки "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в ДНР
, ВСУ
потеряли до 3195 военнослужащих, четыре танка.
"Нас шесть было человек, потом четверо куда-то сбежало. Нас двое осталось. У одного рация была… Нам звонят и говорят: "Что вы там, где вы там?". Он сказал, что "Тех нема, а эти — это самое". Ну, они нам и говорят: "Слева от вас идут, защищайтесь". "Ты скажи, как защищаться, нас два человека". Этот с рацией бросил все и убежал", — рассказал Аржаков.
По его словам, он решил спрятаться и дождаться вечера, а потом выйти и сдаться в плен. В поле возле Сергеевки он и вышел к российским бойцам.
По его словам, его мобилизовали через патруль ТЦК, на медицинской комиссии сразу признали годным, а на сборном пункте обещали, что "будет в тылу". Сперва он действительно попал во взвод обеспечения, но вскоре, по словам пленного, его бросили на передовые позиции.