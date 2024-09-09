https://ria.ru/20240909/peterburg-1971640784.html
В деле об отравлениях на выборах в Петербурге появилась задержанная
В деле об отравлениях на выборах в Петербурге появилась задержанная - РИА Новости, 09.09.2024
В деле об отравлениях на выборах в Петербурге появилась задержанная
Заведующая отделом фирмы по производству готового питания задержана по делу об отравлениях граждан на избирательных участках Петербурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:27
2024-09-09T16:27
2024-09-09T16:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Заведующая отделом фирмы по производству готового питания задержана по делу об отравлениях граждан на избирательных участках Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "В Санкт-Петербурге задержана заведующая производством отдела питания по изготовлению готовой продукции, которой отравились граждане на избирательных участках", - говорится в сообщении. Накануне ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились около 30 человек после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. При проведения осмотра помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, после чего деятельность предприятия была временно приостановлена. В ГСУ СК отметили, что решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20240908/soobschenie-1971490896.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), выборы в россии — 2024
Происшествия, Санкт-Петербург, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ), Выборы в России — 2024
В деле об отравлениях на выборах в Петербурге появилась задержанная
Завпроизводством готовой еды задержали после отравлений на выборах в Петербурге