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В деле об отравлениях на выборах в Петербурге появилась задержанная - РИА Новости, 09.09.2024
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16:27 09.09.2024 (обновлено: 16:37 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/peterburg-1971640784.html
В деле об отравлениях на выборах в Петербурге появилась задержанная
В деле об отравлениях на выборах в Петербурге появилась задержанная - РИА Новости, 09.09.2024
В деле об отравлениях на выборах в Петербурге появилась задержанная
Заведующая отделом фирмы по производству готового питания задержана по делу об отравлениях граждан на избирательных участках Петербурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:27
2024-09-09T16:37
происшествия
санкт-петербург
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Заведующая отделом фирмы по производству готового питания задержана по делу об отравлениях граждан на избирательных участках Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "В Санкт-Петербурге задержана заведующая производством отдела питания по изготовлению готовой продукции, которой отравились граждане на избирательных участках", - говорится в сообщении. Накануне ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились около 30 человек после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. При проведения осмотра помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, после чего деятельность предприятия была временно приостановлена. В ГСУ СК отметили, что решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения.
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происшествия, санкт-петербург, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), выборы в россии — 2024
Происшествия, Санкт-Петербург, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ), Выборы в России — 2024
В деле об отравлениях на выборах в Петербурге появилась задержанная

Завпроизводством готовой еды задержали после отравлений на выборах в Петербурге

© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-ПетербургуСотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Заведующая отделом фирмы по производству готового питания задержана по делу об отравлениях граждан на избирательных участках Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
«
"В Санкт-Петербурге задержана заведующая производством отдела питания по изготовлению готовой продукции, которой отравились граждане на избирательных участках", - говорится в сообщении.
Накануне ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились около 30 человек после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. При проведения осмотра помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, после чего деятельность предприятия была временно приостановлена.
В ГСУ СК отметили, что решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения.
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