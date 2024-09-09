https://ria.ru/20240909/peterburg-1971627891.html

Против жителя Петербурга, который зарезал свою дочь, завели дело

Против жителя Петербурга, который зарезал свою дочь, завели дело - РИА Новости, 09.09.2024

Против жителя Петербурга, который зарезал свою дочь, завели дело

Следователи возбудили дело по факту убийства 18-летней девушки предположительно своим 39-летним отцом, который находился в состоянии опьянения в Петербурге,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:30

2024-09-09T15:30

2024-09-09T15:30

происшествия

санкт-петербург

приморский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту убийства 18-летней девушки предположительно своим 39-летним отцом, который находился в состоянии опьянения в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу в Telegram-канале. "Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в его совершении задержан 39-летний местный житель", - сообщает пресс-служба. Следствием установлено, что 8 сентября злоумышленник в состоянии опьянения в квартире на аллее Поликарпова нанес множественные удары ножом в область тела, головы и шеи 18-летней дочери. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте преступления. "Подозреваемый по горячим следам задержан и госпитализирован в больницу", - добавили в ГСУ СК. Ранее пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщила, накануне жильцы дома №10 на улице Поликарпова сообщили в полицию Приморского района о том, что их сосед, будучи в неадекватном состоянии, с криками бегает с ножом. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили в одной из квартир тело 18-летней девушки со множеством ножевых ранений. Был задержан неработающий 39-летний отец девушки, который на момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20240813/peterburg-1965963560.html

https://ria.ru/20240805/podrostok-1964222860.html

санкт-петербург

приморский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)