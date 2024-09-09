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Против жителя Петербурга, который зарезал свою дочь, завели дело - РИА Новости, 09.09.2024
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15:30 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/peterburg-1971627891.html
Против жителя Петербурга, который зарезал свою дочь, завели дело
Против жителя Петербурга, который зарезал свою дочь, завели дело - РИА Новости, 09.09.2024
Против жителя Петербурга, который зарезал свою дочь, завели дело
Следователи возбудили дело по факту убийства 18-летней девушки предположительно своим 39-летним отцом, который находился в состоянии опьянения в Петербурге,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:30
2024-09-09T15:30
происшествия
санкт-петербург
приморский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту убийства 18-летней девушки предположительно своим 39-летним отцом, который находился в состоянии опьянения в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу в Telegram-канале. "Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в его совершении задержан 39-летний местный житель", - сообщает пресс-служба. Следствием установлено, что 8 сентября злоумышленник в состоянии опьянения в квартире на аллее Поликарпова нанес множественные удары ножом в область тела, головы и шеи 18-летней дочери. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте преступления. "Подозреваемый по горячим следам задержан и госпитализирован в больницу", - добавили в ГСУ СК. Ранее пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщила, накануне жильцы дома №10 на улице Поликарпова сообщили в полицию Приморского района о том, что их сосед, будучи в неадекватном состоянии, с криками бегает с ножом. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили в одной из квартир тело 18-летней девушки со множеством ножевых ранений. Был задержан неработающий 39-летний отец девушки, который на момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20240813/peterburg-1965963560.html
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санкт-петербург
приморский район
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происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Против жителя Петербурга, который зарезал свою дочь, завели дело

СК возбудил дело после убийства 18-летней девушки в Петербурге 39-летним отцом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту убийства 18-летней девушки предположительно своим 39-летним отцом, который находился в состоянии опьянения в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу в Telegram-канале.
"Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в его совершении задержан 39-летний местный житель", - сообщает пресс-служба.
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Следствием установлено, что 8 сентября злоумышленник в состоянии опьянения в квартире на аллее Поликарпова нанес множественные удары ножом в область тела, головы и шеи 18-летней дочери. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте преступления.
"Подозреваемый по горячим следам задержан и госпитализирован в больницу", - добавили в ГСУ СК.
Ранее пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщила, накануне жильцы дома №10 на улице Поликарпова сообщили в полицию Приморского района о том, что их сосед, будучи в неадекватном состоянии, с криками бегает с ножом. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили в одной из квартир тело 18-летней девушки со множеством ножевых ранений. Был задержан неработающий 39-летний отец девушки, который на момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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