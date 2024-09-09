https://ria.ru/20240909/peterburg-1971529046.html

Пьяный петербуржец зарезал свою дочь

Пьяный петербуржец зарезал свою дочь - РИА Новости, 09.09.2024

Пьяный петербуржец зарезал свою дочь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, соседи которого сообщили, что он бегает с ножом и кричит, в пьяном виде зарезал свою 18-летнюю дочь, РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:01

2024-09-09T10:01

2024-09-09T10:01

происшествия

санкт-петербург

россия

приморский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, соседи которого сообщили, что он бегает с ножом и кричит, в пьяном виде зарезал свою 18-летнюю дочь, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне жильцы дома №10 на улице Поликарпова сообщили в полицию Приморского района о том, что их сосед, будучи в неадекватном состоянии, с криками бегает с ножом. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили в одной из квартир тело 18-летней девушки со множеством ножевых ранений. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен неработающий 39-летний отец девушки, который на момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", – говорится в сообщении. Как уточняется, сейчас неадекватный мужчина госпитализирован. Когда его самочувствие улучшится, петербуржца доставят в полицию для проверки обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240906/zhitelnitsa-1971013760.html

санкт-петербург

россия

приморский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, приморский район