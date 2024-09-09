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Пьяный петербуржец зарезал свою дочь - РИА Новости, 09.09.2024
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10:01 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/peterburg-1971529046.html
Пьяный петербуржец зарезал свою дочь
Пьяный петербуржец зарезал свою дочь - РИА Новости, 09.09.2024
Пьяный петербуржец зарезал свою дочь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, соседи которого сообщили, что он бегает с ножом и кричит, в пьяном виде зарезал свою 18-летнюю дочь, РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:01
2024-09-09T10:01
происшествия
санкт-петербург
россия
приморский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, соседи которого сообщили, что он бегает с ножом и кричит, в пьяном виде зарезал свою 18-летнюю дочь, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне жильцы дома №10 на улице Поликарпова сообщили в полицию Приморского района о том, что их сосед, будучи в неадекватном состоянии, с криками бегает с ножом. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили в одной из квартир тело 18-летней девушки со множеством ножевых ранений. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен неработающий 39-летний отец девушки, который на момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", – говорится в сообщении. Как уточняется, сейчас неадекватный мужчина госпитализирован. Когда его самочувствие улучшится, петербуржца доставят в полицию для проверки обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург, россия, приморский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Приморский район
Пьяный петербуржец зарезал свою дочь

Житель Петербурга в пьяном виде зарезал свою 18-летнюю дочь

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, соседи которого сообщили, что он бегает с ножом и кричит, в пьяном виде зарезал свою 18-летнюю дочь, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне жильцы дома №10 на улице Поликарпова сообщили в полицию Приморского района о том, что их сосед, будучи в неадекватном состоянии, с криками бегает с ножом. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили в одной из квартир тело 18-летней девушки со множеством ножевых ранений.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен неработающий 39-летний отец девушки, который на момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.
Как уточняется, сейчас неадекватный мужчина госпитализирован. Когда его самочувствие улучшится, петербуржца доставят в полицию для проверки обстоятельств происшествия.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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