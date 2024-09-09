https://ria.ru/20240909/peskov-1971585954.html

Песков пожелал счастья Львовой-Беловой

Песков пожелал счастья Львовой-Беловой - РИА Новости, 09.09.2024

Песков пожелал счастья Львовой-Беловой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать слухи по поводу свадьбы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, но пожелал ей счастья. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:05

2024-09-09T13:05

2024-09-09T14:41

общество

россия

дмитрий песков

мария львова-белова

константин малофеев

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать слухи по поводу свадьбы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, но пожелал ей счастья. "Я в данном случае ничего не могу сказать в ответ на этот вопрос. Единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья", — сказал представитель Кремля.Некоторые Telegram-каналы написали, что Львова-Белова и основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев поженились.Как указано на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка, Львова-Белова замужем, воспитывает десятерых детей. По информации из открытых источников, она была замужем за священником пензенской митрополии Павлом Когельманом.

https://ria.ru/20240905/klass-1970918204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий песков, мария львова-белова, константин малофеев