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Песков пожелал счастья Львовой-Беловой - РИА Новости, 09.09.2024
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13:05 09.09.2024 (обновлено: 14:41 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/peskov-1971585954.html
Песков пожелал счастья Львовой-Беловой
Песков пожелал счастья Львовой-Беловой - РИА Новости, 09.09.2024
Песков пожелал счастья Львовой-Беловой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать слухи по поводу свадьбы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, но пожелал ей счастья. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:05
2024-09-09T14:41
общество
россия
дмитрий песков
мария львова-белова
константин малофеев
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать слухи по поводу свадьбы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, но пожелал ей счастья. "Я в данном случае ничего не могу сказать в ответ на этот вопрос. Единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья", — сказал представитель Кремля.Некоторые Telegram-каналы написали, что Львова-Белова и основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев поженились.Как указано на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка, Львова-Белова замужем, воспитывает десятерых детей. По информации из открытых источников, она была замужем за священником пензенской митрополии Павлом Когельманом.
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общество, россия, дмитрий песков, мария львова-белова, константин малофеев
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Мария Львова-Белова, Константин Малофеев
Песков пожелал счастья Львовой-Беловой

Песков не стал комментировать сообщения о свадьбе Львовой-Беловой и Малофеева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать слухи по поводу свадьбы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, но пожелал ей счастья.
"Я в данном случае ничего не могу сказать в ответ на этот вопрос. Единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья", — сказал представитель Кремля.
Некоторые Telegram-каналы написали, что Львова-Белова и основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев поженились.
Как указано на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка, Львова-Белова замужем, воспитывает десятерых детей. По информации из открытых источников, она была замужем за священником пензенской митрополии Павлом Когельманом.
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