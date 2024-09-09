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В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет - РИА Новости, 09.09.2024
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12:37 09.09.2024 (обновлено: 18:29 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет - РИА Новости, 09.09.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы имеющей место поставке Ираном ракет, заявил, что не каждый раз подобная... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:37
2024-09-09T18:29
иран
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы имеющей место поставке Ираном ракет, заявил, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Ранее в пятницу американские издания, в том числе телеканал CNN со ссылкой на источники, сообщали, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. "Мы видели это сообщение. Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран — это наш важный партнер, мы развиваем наши торгово-экономические отношения, развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные области. И будем продолжать это делать в интересах народов наших двух стран", — сказал Песков.
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иран, россия, украина, дмитрий песков
Иран, Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет

Песков прокомментировал сообщения о поставке Ираном ракет малой дальности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы имеющей место поставке Ираном ракет, заявил, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности.
Ранее в пятницу американские издания, в том числе телеканал CNN со ссылкой на источники, сообщали, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине.
"Мы видели это сообщение. Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран — это наш важный партнер, мы развиваем наши торгово-экономические отношения, развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные области. И будем продолжать это делать в интересах народов наших двух стран", — сказал Песков.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Иран опроверг сообщения о якобы передаче баллистических ракет России
7 сентября, 04:40
 
ИранРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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