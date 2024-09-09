https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет - РИА Новости, 09.09.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы имеющей место поставке Ираном ракет, заявил, что не каждый раз подобная... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:37
2024-09-09T12:37
2024-09-09T18:29
иран
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы имеющей место поставке Ираном ракет, заявил, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Ранее в пятницу американские издания, в том числе телеканал CNN со ссылкой на источники, сообщали, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. "Мы видели это сообщение. Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран — это наш важный партнер, мы развиваем наши торгово-экономические отношения, развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные области. И будем продолжать это делать в интересах народов наших двух стран", — сказал Песков.
https://ria.ru/20240907/iran-1971210725.html
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иран, россия, украина, дмитрий песков
Иран, Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет
Песков прокомментировал сообщения о поставке Ираном ракет малой дальности