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В Перми задержали зачинщика конфликта с охранниками в ночном клубе - РИА Новости, 09.09.2024
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19:14 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/perm-1971689625.html
В Перми задержали зачинщика конфликта с охранниками в ночном клубе
В Перми задержали зачинщика конфликта с охранниками в ночном клубе - РИА Новости, 09.09.2024
В Перми задержали зачинщика конфликта с охранниками в ночном клубе
Зачинщик конфликта с охранниками в пермском ночном клубе задержан, сообщает краевая полиция в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T19:14
2024-09-09T19:14
происшествия
пермь
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Зачинщик конфликта с охранниками в пермском ночном клубе задержан, сообщает краевая полиция в Telegram-канале. Ранее региональное управление МВД сообщило о возбуждении дела по статье о хулиганстве после потасовки между охраной и гостями ночного клуба в центре Перми. По данным ведомства, конфликт, во время которого охранник выстрелил из газового пистолета, началась после того, как троих пьяных мужчин с незаряженным пневматическим пистолетом не пустили в заведение. По данным краевого минздрава, в инциденте пострадали трое, от госпитализации мужчины отказались. "Зачинщик конфликта с охранниками в ночном клубе задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении. В социальных сетях указывалось, что инцидент произошёл в ночном клубе Doski.
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происшествия, пермь, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермь, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Перми задержали зачинщика конфликта с охранниками в ночном клубе

МВД: зачинщик конфликта с охранниками в пермском клубе задержан

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Зачинщик конфликта с охранниками в пермском ночном клубе задержан, сообщает краевая полиция в Telegram-канале.
Ранее региональное управление МВД сообщило о возбуждении дела по статье о хулиганстве после потасовки между охраной и гостями ночного клуба в центре Перми. По данным ведомства, конфликт, во время которого охранник выстрелил из газового пистолета, началась после того, как троих пьяных мужчин с незаряженным пневматическим пистолетом не пустили в заведение. По данным краевого минздрава, в инциденте пострадали трое, от госпитализации мужчины отказались.
"Зачинщик конфликта с охранниками в ночном клубе задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.
В социальных сетях указывалось, что инцидент произошёл в ночном клубе Doski.
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ПроисшествияПермьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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