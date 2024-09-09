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В Перми задержали зачинщика конфликта с охранниками в ночном клубе

В Перми задержали зачинщика конфликта с охранниками в ночном клубе - РИА Новости, 09.09.2024

В Перми задержали зачинщика конфликта с охранниками в ночном клубе

Зачинщик конфликта с охранниками в пермском ночном клубе задержан, сообщает краевая полиция в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T19:14

2024-09-09T19:14

2024-09-09T19:14

происшествия

пермь

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Зачинщик конфликта с охранниками в пермском ночном клубе задержан, сообщает краевая полиция в Telegram-канале. Ранее региональное управление МВД сообщило о возбуждении дела по статье о хулиганстве после потасовки между охраной и гостями ночного клуба в центре Перми. По данным ведомства, конфликт, во время которого охранник выстрелил из газового пистолета, началась после того, как троих пьяных мужчин с незаряженным пневматическим пистолетом не пустили в заведение. По данным краевого минздрава, в инциденте пострадали трое, от госпитализации мужчины отказались. "Зачинщик конфликта с охранниками в ночном клубе задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении. В социальных сетях указывалось, что инцидент произошёл в ночном клубе Doski.

https://ria.ru/20240907/proverka-1971251799.html

пермь

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происшествия, пермь, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)