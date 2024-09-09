https://ria.ru/20240909/peregovory-1971518263.html

В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой

В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой - РИА Новости, 09.09.2024

В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал уловкой заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:57

2024-09-09T08:57

2024-09-09T08:57

специальная военная операция на украине

украина

россия

европа

олаф шольц

дмитрий белик

владимир путин

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал уловкой заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине. По его словам, в новой мирной конференции должна принять участие и Россия. "Сегодня Шольц – это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Иного пути по Украине Запад не видит и этот путь для нас неприемлем. Так что слова Шольца стоит воспринимать как очередную уловку", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сегодня на Западе никто всерьез в переговорах по Украине не заинтересован. "Западу нужны не переговоры, а уступки России в плане Украины. Американские корпорации зарабатывают миллиарды на поставках оружия, Европа сегодня - это вассал у американского феодала, она даже рот не посмеет открыть. Кто заинтересован в переговорах на Западе? Кроме Украины больше никто, но ее слово для Запада ничего не значит", - сказал депутат. Ранее президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума возможность переговоров с Украиной, заявил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240909/ukraina-1971517629.html

https://ria.ru/20240413/ukraina-1939752980.html

https://ria.ru/20240909/sholts-1971500710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, европа, олаф шольц, дмитрий белик, владимир путин, нато, в мире, госдума рф