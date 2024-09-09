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Запад попытается навязать России переговоры по Украине, заявил Рогов - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/peregovory-1971516615.html
Запад попытается навязать России переговоры по Украине, заявил Рогов
Запад попытается навязать России переговоры по Украине, заявил Рогов - РИА Новости, 09.09.2024
Запад попытается навязать России переговоры по Украине, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:37
2024-09-09T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
олаф шольц
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что коллективный Запад попытается навязать России переговоры по Украине, чтобы не допустить обвала фронта и остановить дальнейшее продвижение российских войск. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине. "Заявление Шольца абсолютно логично, Запад четко видит, как сыпется фронт у ВСУ, поэтому его нужно фиксировать, в противном случае они потеряют куда большие территории и наше продвижение на Запад будет куда ощутимей. Им нужен любой формат, чтобы водить нас за нос и не допустить обвала фронта", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, коллективному Западу сейчас нечего предложить ВСУ для удержания фронта. "Переговоры могут быть только об одном – капитуляции режима Зеленского. Но сейчас нас ждет колоссальная волна давления со стороны Запада, попытка навязать нам переговоры, чтобы мы не развили успех, который сегодня на фронтах становится все более очевиден", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240909/makron-1971506737.html
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936896024.html
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в мире, владимир рогов, олаф шольц, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины
Запад попытается навязать России переговоры по Украине, заявил Рогов

Рогов: Запад попытается навязать переговоры по Украине из-за ситуации на фронте

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что коллективный Запад попытается навязать России переговоры по Украине, чтобы не допустить обвала фронта и остановить дальнейшее продвижение российских войск.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"Первая жертва". На Западе рассказали, как Макрон подставил Украину
Вчера, 05:08
"Заявление Шольца абсолютно логично, Запад четко видит, как сыпется фронт у ВСУ, поэтому его нужно фиксировать, в противном случае они потеряют куда большие территории и наше продвижение на Запад будет куда ощутимей. Им нужен любой формат, чтобы водить нас за нос и не допустить обвала фронта", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, коллективному Западу сейчас нечего предложить ВСУ для удержания фронта.
"Переговоры могут быть только об одном – капитуляции режима Зеленского. Но сейчас нас ждет колоссальная волна давления со стороны Запада, попытка навязать нам переговоры, чтобы мы не развили успех, который сегодня на фронтах становится все более очевиден", - сказал Рогов.
Руководитель общественного движения Запорожской области Мы вместе с Россией Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
"План простой": Рогов обратился к Зеленскому с предложением
31 марта, 03:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговОлаф ШольцВооруженные силы Украины
 
 
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