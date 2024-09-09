https://ria.ru/20240909/peregovory-1971516615.html
Запад попытается навязать России переговоры по Украине, заявил Рогов
Запад попытается навязать России переговоры по Украине, заявил Рогов - РИА Новости, 09.09.2024
Запад попытается навязать России переговоры по Украине, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:37
2024-09-09T08:37
2024-09-09T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
олаф шольц
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что коллективный Запад попытается навязать России переговоры по Украине, чтобы не допустить обвала фронта и остановить дальнейшее продвижение российских войск. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине. "Заявление Шольца абсолютно логично, Запад четко видит, как сыпется фронт у ВСУ, поэтому его нужно фиксировать, в противном случае они потеряют куда большие территории и наше продвижение на Запад будет куда ощутимей. Им нужен любой формат, чтобы водить нас за нос и не допустить обвала фронта", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, коллективному Западу сейчас нечего предложить ВСУ для удержания фронта. "Переговоры могут быть только об одном – капитуляции режима Зеленского. Но сейчас нас ждет колоссальная волна давления со стороны Запада, попытка навязать нам переговоры, чтобы мы не развили успех, который сегодня на фронтах становится все более очевиден", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240909/makron-1971506737.html
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936896024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, олаф шольц, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины
Запад попытается навязать России переговоры по Украине, заявил Рогов
Рогов: Запад попытается навязать переговоры по Украине из-за ситуации на фронте
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что коллективный Запад попытается навязать России переговоры по Украине, чтобы не допустить обвала фронта и остановить дальнейшее продвижение российских войск.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц
заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.
"Заявление Шольца абсолютно логично, Запад четко видит, как сыпется фронт у ВСУ, поэтому его нужно фиксировать, в противном случае они потеряют куда большие территории и наше продвижение на Запад будет куда ощутимей. Им нужен любой формат, чтобы водить нас за нос и не допустить обвала фронта", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, коллективному Западу сейчас нечего предложить ВСУ
для удержания фронта.
"Переговоры могут быть только об одном – капитуляции режима Зеленского. Но сейчас нас ждет колоссальная волна давления со стороны Запада, попытка навязать нам переговоры, чтобы мы не развили успех, который сегодня на фронтах становится все более очевиден", - сказал Рогов.