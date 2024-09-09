https://ria.ru/20240909/pentagon-1971717154.html

Пентагон заявил о важности Красноармейска для ВСУ

Пентагон заявил о важности Красноармейска для ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024

Пентагон заявил о важности Красноармейска для ВСУ

США считают важным, чтобы украинские войска продолжали попытки удержать Красноармейск (украинское название - Покровск) в подконтрольной Киеву части ДНР,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T23:51

2024-09-09T23:51

2024-09-09T23:51

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

сша

патрик райдер

александр сырский

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США считают важным, чтобы украинские войска продолжали попытки удержать Красноармейск (украинское название - Покровск) в подконтрольной Киеву части ДНР, поскольку Вашингтон считает расположение города стратегическим, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Этот город находится на стратегическом пересечении дорог, в особенности с точки зрения линий коммуникациий. Поэтому очевидно, что для Украины важно продолжать удерживать его", - сообщил он журналистам в понедельник. Райдер добавил, что ВСУ в настоящее время "много инвестируют" в попытки удержать Красноармейск от предстоящего освобождения российскими военными. Ранее офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник в социальной сети Facebook* заявил о том, что украинские войска опасаются окружения и хаотичного отступления своих подразделений на Красноармейском направлении, признав также, что российские силы продолжают продвигаться. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240906/vsu-1971172008.html

https://ria.ru/20240902/kostenko-1970048690.html

красноармейск

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в мире, красноармейск, сша, патрик райдер, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, facebook