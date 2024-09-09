Рейтинг@Mail.ru
Инаугурация губернатора Оренбургской области пройдет 11 сентября - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/pasler-1971602843.html
Инаугурация губернатора Оренбургской области пройдет 11 сентября
Инаугурация губернатора Оренбургской области пройдет 11 сентября - РИА Новости, 09.09.2024
Инаугурация губернатора Оренбургской области пройдет 11 сентября
Инаугурация вновь избранного губернатора Оренбургской области Дениса Паслера состоится 11 сентября, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:09
2024-09-09T14:09
политика
оренбургская область
денис паслер
цик рф
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816463107_0:100:1200:776_1920x0_80_0_0_5b05532e2cb5d849a6ca0f45dca99948.jpg
УФА, 9 сен - РИА Новости. Инаугурация вновь избранного губернатора Оренбургской области Дениса Паслера состоится 11 сентября, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Инаугурация Дениса Паслера состоится 11 сентября", - сказал собеседник. Паслер побеждает на выборах главы региона с 78,14% голосов после обработки 100% протоколов, сообщали в ЦИК РФ.
https://ria.ru/20240529/putin-1949112034.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816463107_200:50:1200:800_1920x0_80_0_0_29ab7076d7caa40045a279823e32551d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, оренбургская область, денис паслер, цик рф, выборы в россии — 2024
Политика, Оренбургская область, Денис Паслер, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024
Инаугурация губернатора Оренбургской области пройдет 11 сентября

Инаугурация губернатора Оренбургской области Дениса Паслера пройдет 11 сентября

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 9 сен - РИА Новости. Инаугурация вновь избранного губернатора Оренбургской области Дениса Паслера состоится 11 сентября, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Инаугурация Дениса Паслера состоится 11 сентября", - сказал собеседник.
Паслер побеждает на выборах главы региона с 78,14% голосов после обработки 100% протоколов, сообщали в ЦИК РФ.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Путин пожелал успехов Паслеру на выборах губернатора Оренбургской области
29 мая, 13:36
 
ПолитикаОренбургская областьДенис ПаслерЦИК РФВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала