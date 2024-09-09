https://ria.ru/20240909/pasler-1971602843.html

Инаугурация губернатора Оренбургской области пройдет 11 сентября

Инаугурация губернатора Оренбургской области пройдет 11 сентября - РИА Новости, 09.09.2024

Инаугурация губернатора Оренбургской области пройдет 11 сентября

Инаугурация вновь избранного губернатора Оренбургской области Дениса Паслера состоится 11 сентября, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:09

2024-09-09T14:09

2024-09-09T14:09

политика

оренбургская область

денис паслер

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УФА, 9 сен - РИА Новости. Инаугурация вновь избранного губернатора Оренбургской области Дениса Паслера состоится 11 сентября, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Инаугурация Дениса Паслера состоится 11 сентября", - сказал собеседник. Паслер побеждает на выборах главы региона с 78,14% голосов после обработки 100% протоколов, сообщали в ЦИК РФ.

https://ria.ru/20240529/putin-1949112034.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, оренбургская область, денис паслер, цик рф, выборы в россии — 2024