https://ria.ru/20240909/pasler-1971602843.html
Инаугурация губернатора Оренбургской области пройдет 11 сентября
Инаугурация губернатора Оренбургской области пройдет 11 сентября - РИА Новости, 09.09.2024
Инаугурация губернатора Оренбургской области пройдет 11 сентября
Инаугурация вновь избранного губернатора Оренбургской области Дениса Паслера состоится 11 сентября, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:09
2024-09-09T14:09
2024-09-09T14:09
политика
оренбургская область
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УФА, 9 сен - РИА Новости. Инаугурация вновь избранного губернатора Оренбургской области Дениса Паслера состоится 11 сентября, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Инаугурация Дениса Паслера состоится 11 сентября", - сказал собеседник. Паслер побеждает на выборах главы региона с 78,14% голосов после обработки 100% протоколов, сообщали в ЦИК РФ.
https://ria.ru/20240529/putin-1949112034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, оренбургская область, денис паслер, цик рф, выборы в россии — 2024
Политика, Оренбургская область, Денис Паслер, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024
Инаугурация губернатора Оренбургской области пройдет 11 сентября
Инаугурация губернатора Оренбургской области Дениса Паслера пройдет 11 сентября