https://ria.ru/20240909/pamfilova-1971657366.html
Памфилова встретилась с представителями иностранных избирательных систем
Памфилова встретилась с представителями иностранных избирательных систем - РИА Новости, 09.09.2024
Памфилова встретилась с представителями иностранных избирательных систем
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в понедельник встретилась с представителями избирательных органов ЮАР, Мексики, Малайзии, Филиппин и Сьерра-Леоне и... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:06
2024-09-09T17:06
2024-09-09T17:36
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в понедельник встретилась с представителями избирательных органов ЮАР, Мексики, Малайзии, Филиппин и Сьерра-Леоне и заявила, что будет рада их видеть в России на проведении выборов депутатов в Государственную Думу в 2026 году. В Telegram-канале ЦИК России сообщается, что Памфилова в понедельник провела встречу с представителями иностранных избирательных систем. Речь идет о представителях ЮАР, Мексики, Малайзии, Филиппин и Сьерра-Леоне. "В 2026 году у нас запланировано проведение выборов депутатов Госдумы. И я буду очень рада, если вы сможете приехать в Россию и воочию увидеть, как будет организована эта большая федеральная кампания", - сказала глава ЦИК на встрече. Она поблагодарила зарубежных коллег за их интерес к выборам и избирательной системе России.
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политика, здоровье - общество, мексика, россия, юар, элла памфилова, госдума рф
Политика, Здоровье - Общество, Мексика, Россия, ЮАР, Элла Памфилова, Госдума РФ
Памфилова встретилась с представителями иностранных избирательных систем
Памфилова заявила, что будет рада видеть иностранных коллег на выборах в 2026 г.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в понедельник встретилась с представителями избирательных органов ЮАР, Мексики, Малайзии, Филиппин и Сьерра-Леоне и заявила, что будет рада их видеть в России на проведении выборов депутатов в Государственную Думу в 2026 году.
В Telegram-канале ЦИК России сообщается, что Памфилова в понедельник провела встречу с представителями иностранных избирательных систем. Речь идет о представителях ЮАР, Мексики, Малайзии, Филиппин и Сьерра-Леоне.
"В 2026 году у нас запланировано проведение выборов депутатов Госдумы. И я буду очень рада, если вы сможете приехать в Россию и воочию увидеть, как будет организована эта большая федеральная кампания", - сказала глава ЦИК на встрече.
Она поблагодарила зарубежных коллег за их интерес к выборам и избирательной системе России.