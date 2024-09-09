https://ria.ru/20240909/pamfilova-1971657366.html

Памфилова встретилась с представителями иностранных избирательных систем

Памфилова встретилась с представителями иностранных избирательных систем - РИА Новости, 09.09.2024

Памфилова встретилась с представителями иностранных избирательных систем

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в понедельник встретилась с представителями избирательных органов ЮАР, Мексики, Малайзии, Филиппин и Сьерра-Леоне и... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:06

2024-09-09T17:06

2024-09-09T17:36

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элла памфилова

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в понедельник встретилась с представителями избирательных органов ЮАР, Мексики, Малайзии, Филиппин и Сьерра-Леоне и заявила, что будет рада их видеть в России на проведении выборов депутатов в Государственную Думу в 2026 году. В Telegram-канале ЦИК России сообщается, что Памфилова в понедельник провела встречу с представителями иностранных избирательных систем. Речь идет о представителях ЮАР, Мексики, Малайзии, Филиппин и Сьерра-Леоне. "В 2026 году у нас запланировано проведение выборов депутатов Госдумы. И я буду очень рада, если вы сможете приехать в Россию и воочию увидеть, как будет организована эта большая федеральная кампания", - сказала глава ЦИК на встрече. Она поблагодарила зарубежных коллег за их интерес к выборам и избирательной системе России.

https://ria.ru/20240314/vybory-1932909074.html

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политика, здоровье - общество, мексика, россия, юар, элла памфилова, госдума рф