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Памфилова встретилась с представителями иностранных избирательных систем - РИА Новости, 09.09.2024
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17:06 09.09.2024 (обновлено: 17:36 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/pamfilova-1971657366.html
Памфилова встретилась с представителями иностранных избирательных систем
Памфилова встретилась с представителями иностранных избирательных систем - РИА Новости, 09.09.2024
Памфилова встретилась с представителями иностранных избирательных систем
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в понедельник встретилась с представителями избирательных органов ЮАР, Мексики, Малайзии, Филиппин и Сьерра-Леоне и... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:06
2024-09-09T17:36
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в понедельник встретилась с представителями избирательных органов ЮАР, Мексики, Малайзии, Филиппин и Сьерра-Леоне и заявила, что будет рада их видеть в России на проведении выборов депутатов в Государственную Думу в 2026 году. В Telegram-канале ЦИК России сообщается, что Памфилова в понедельник провела встречу с представителями иностранных избирательных систем. Речь идет о представителях ЮАР, Мексики, Малайзии, Филиппин и Сьерра-Леоне. "В 2026 году у нас запланировано проведение выборов депутатов Госдумы. И я буду очень рада, если вы сможете приехать в Россию и воочию увидеть, как будет организована эта большая федеральная кампания", - сказала глава ЦИК на встрече. Она поблагодарила зарубежных коллег за их интерес к выборам и избирательной системе России.
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политика, здоровье - общество, мексика, россия, юар, элла памфилова, госдума рф
Политика, Здоровье - Общество, Мексика, Россия, ЮАР, Элла Памфилова, Госдума РФ
Памфилова встретилась с представителями иностранных избирательных систем

Памфилова заявила, что будет рада видеть иностранных коллег на выборах в 2026 г.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание Центральной избирательной комиссии РФ по предварительным результатам выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание Центральной избирательной комиссии РФ по предварительным результатам выборов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание Центральной избирательной комиссии РФ по предварительным результатам выборов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в понедельник встретилась с представителями избирательных органов ЮАР, Мексики, Малайзии, Филиппин и Сьерра-Леоне и заявила, что будет рада их видеть в России на проведении выборов депутатов в Государственную Думу в 2026 году.
В Telegram-канале ЦИК России сообщается, что Памфилова в понедельник провела встречу с представителями иностранных избирательных систем. Речь идет о представителях ЮАР, Мексики, Малайзии, Филиппин и Сьерра-Леоне.
"В 2026 году у нас запланировано проведение выборов депутатов Госдумы. И я буду очень рада, если вы сможете приехать в Россию и воочию увидеть, как будет организована эта большая федеральная кампания", - сказала глава ЦИК на встрече.
Она поблагодарила зарубежных коллег за их интерес к выборам и избирательной системе России.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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ПолитикаЗдоровье - ОбществоМексикаРоссияЮАРЭлла ПамфиловаГосдума РФ
 
 
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