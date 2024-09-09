https://ria.ru/20240909/pamfilova-1971573284.html

Более 27 миллионов избирателей проголосовали в ЕДГ

Более 27 миллионов избирателей проголосовали в ЕДГ - РИА Новости, 09.09.2024

Более 27 миллионов избирателей проголосовали в ЕДГ

Более 27 миллионов избирателей приняли участие в выборах в ЕДГ, это около 47% граждан с избирательным правом, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:15

2024-09-09T12:15

2024-09-09T12:34

единый день голосования в россии

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выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 27 миллионов избирателей приняли участие в выборах в ЕДГ, это около 47% граждан с избирательным правом, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова."Приняли участие в этом (в выборах в ЕДГ-2024 - ред.) более 27 миллионов избирателей, это 47% от общего числа граждан, которые обладают правом выбора", - сказала Памфилова на оглашении предварительных результатов выборов ЕДГ-2024.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240909/vybory-1971572100.html

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