https://ria.ru/20240909/palomnichestvo-1971667612.html

Молдавские священники отметили духовное единство с народом России

Молдавские священники отметили духовное единство с народом России - РИА Новости, 09.09.2024

Молдавские священники отметили духовное единство с народом России

Молдавские священники, посетившие с паломничеством Троице-Сергиеву лавру, рассказали журналистам, что их там тепло встретили, а также отметили культурное и... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:45

2024-09-09T17:45

2024-09-09T17:45

религия

молдавия

россия

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Молдавские священники, посетившие с паломничеством Троице-Сергиеву лавру, рассказали журналистам, что их там тепло встретили, а также отметили культурное и духовное народов России и Молдавии. Ранее в РПЦ сообщили, что около 300 священников Православной церкви Молдавии (ПЦМ) - самоуправляемой церкви в составе РПЦ - приняли участие в паломничестве по святыням России в августе и сентябре "для обмена опытом пастырского служения, укрепления духовных связей и братских отношений между Церквами". Как отмечал зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, молдавские власти пытаются развязать травлю священников ПЦМ, которые совершали паломничество по святыням Русской церкви. В сентябре митрополит Кишиневский и вся Молдовы Владимир (Кантарян) обратился к властям Молдавии с призывом "прекратить моральные пытки Церкви". По его словам, некоторые госучреждения запугивают священников, в частности, к ним "на дом приходят представители правоохранительных органов и заставляют подписывать различные непонятные заявления", а "некоторые иерархи и служители были задержаны на пограничных переходах и подвергнуты тщательному обыску без всяких оснований". В целом, отметил глава ПЦМ, сегодня молдавские власти осуществляют на Церковь "такое же давление, как и в советский период". "Мы очень впечатлены нашим посещением (Троице-Сергиевой - ред.) лавры. Для нас это, как бы так сказать мягко, сюрприз. Что-то необычное. Столько нам внимания уделяют, столько всего интересного, экскурсии. Слава Богу. Нас так приняли… как своих, не знаю… как особых гостей. Из Молдавии сейчас приехали больше ста человек. Важно доказать, что мы единая церковь. Мы стараемся сохранять единство. Нас приняли как своих собратьев", - сказал священник Андрей Жалбе из Молдавии. Архимандрит Александр из ПЦМ, также посетивший лавру, признался, что было непросто доехать из Молдавии в Россию. "Раньше через Украину очень легко было добраться: поездом, автобусом, самолетом, быстро. А сейчас, знаете, все кругами или через Европу. Конечно, тяжело. И для меня этот вариант был, мне сказали: есть возможность поехать в Россию по святым местам бесплатно. Приходи, помолись, поклонись Боженьке, помолись о своих, о других, о мире. Когда такое предложили, то я решил, что не упущу такую возможность, конечно. Для меня это большая радость, просто радость. Ее невозможно передать словами", - отметил отец Александр. Священник Игорь из Кагульской митрополии ПЦМ напомнил, что многие его соотечественники учились на территории Троице-Сергиевой Лавры - там расположена Московская духовная академия - исторически крупнейший образовательный центр Русской церкви. "Много священников учились здесь. Учились и в Ленинграде, нынешнем Петербурге, и в Москве. Две большие школы, с большой буквы. И вот посчастливилось побывать здесь, в этом монастыре. И я увидел эти места. Очень рад этому и спасибо Господу за все, за то, что мы здесь. Это история", - подчеркнул отец Игорь. По его словам, молдавских священников приняли очень хорошо. "Гостеприимный народ очень. Мои впечатления очень положительные. И мы так думаем, что мы один народ, одна вера. И по культуре все одинаково. Спасибо Господу за то, что мы сегодня здесь и узнали многое об истории этого монастыря. И очень рад встрече с батюшками здесь - спокойные, трудолюбивые и внимательные. Были очень внимательны к нам, и мы очень рады этой встрече. Дай Бог, чтобы она была не последней", - заключил священник. Ранее депутат правящей молдавской партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти страны намерены закрыть Православную церковь Молдавии. Депутат в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого румынским правительством, пообещал, что власти вскоре "отрекутся от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская" и "этой осенью вопрос будет закрыт". Позже в партии заявили, что это его личное мнение, которое не отражает официальную позицию ПДС. Во октябре 2023 года Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала священнослужителей и монахов Православной церкви Молдовы, которые якобы чувствуют давление со стороны российских епархий, присоединиться к ней. В ответ на это митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир созвал собрание духовенства. Епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) после встречи подчеркнул, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава РПЦ, несмотря на переход ряда священников в Румынскую церковь. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Глава ПЦМ митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.

https://ria.ru/20240909/rpts-1971644311.html

https://ria.ru/20240906/moldaviya-1971192567.html

https://ria.ru/20240829/mitropoliya-1969184567.html

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молдавия, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, московский патриархат