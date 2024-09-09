https://ria.ru/20240909/palestina-1971701224.html

Грету Тунберг вывели с акции в поддержку Палестины

Грету Тунберг вывели с акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 09.09.2024

Грету Тунберг вывели с акции в поддержку Палестины

Полиция в Швеции вывела шведскую активистку Грету Тунберг и еще несколько человек с акции в поддержку Палестины в Стокгольмском университете, это уже второе... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:55

2024-09-09T20:55

2024-09-09T20:55

в мире

израиль

палестина

дания

грета тунберг

хамас

копенгагенский университет

швеция

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полиция в Швеции вывела шведскую активистку Грету Тунберг и еще несколько человек с акции в поддержку Палестины в Стокгольмском университете, это уже второе взаимодействие полиции с Тунберг за неделю после того, как ее задержали в Дании 4 сентября, об инциденте в Стокгольме Тунберг сообщила в соцсетях. Ранее СМИ сообщали, что Тунберг задержали в столице Дании Копенгагене на акции протеста против войны в секторе Газа. В общей сложности шесть человек были задержаны на территории Копенгагенского университета после того, как порядка 20 человек заблокировали вход в здание и трое проникли внутрь. "Шведская полиция запретила лагерь студентов в поддержку Палестины в Стокгольмском университете, но нас не заставят замолчать, студенты и преподаватели продолжают протест... студенты поставили палатки в библиотеке. Мы не примем репрессии со стороны шведской полиции против студентов", - написала Тунберг в соцсети Instagram* в подписи к видео, на кадрах которого полиция выводит активистку из библиотеки, некоторых других демонстрантов выносят на руках и садят в полицейский автомобиль. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240904/kopengagen-1970527313.html

https://ria.ru/20240501/zaderzhaniya-1943345163.html

израиль

палестина

дания

швеция

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в мире, израиль, палестина, дания, грета тунберг, хамас, копенгагенский университет, швеция