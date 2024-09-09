Грету Тунберг вывели с акции в поддержку Палестины
Шведская полиция вывела активистку Грету Тунберг с акции в поддержку Палестины
© AP Photo / Virginia MayoГрета Тунберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Грета Тунберг. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полиция в Швеции вывела шведскую активистку Грету Тунберг и еще несколько человек с акции в поддержку Палестины в Стокгольмском университете, это уже второе взаимодействие полиции с Тунберг за неделю после того, как ее задержали в Дании 4 сентября, об инциденте в Стокгольме Тунберг сообщила в соцсетях.
Ранее СМИ сообщали, что Тунберг задержали в столице Дании Копенгагене на акции протеста против войны в секторе Газа. В общей сложности шесть человек были задержаны на территории Копенгагенского университета после того, как порядка 20 человек заблокировали вход в здание и трое проникли внутрь.
В Копенгагене задержали Грету Тунберг
4 сентября, 15:09
"Шведская полиция запретила лагерь студентов в поддержку Палестины в Стокгольмском университете, но нас не заставят замолчать, студенты и преподаватели продолжают протест... студенты поставили палатки в библиотеке. Мы не примем репрессии со стороны шведской полиции против студентов", - написала Тунберг в соцсети Instagram* в подписи к видео, на кадрах которого полиция выводит активистку из библиотеки, некоторых других демонстрантов выносят на руках и садят в полицейский автомобиль.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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