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В Индии подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян - РИА Новости, 09.09.2024
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16:43 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/ospa-1971649750.html
В Индии подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян
В Индии подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян - РИА Новости, 09.09.2024
В Индии подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян
Минздрав Индии сообщил о первом подтвержденном случае заболевания оспой обезьян (mpox) в стране. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:43
2024-09-09T16:43
в мире
здоровье - общество
индия
воз
оспа обезьян
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Минздрав Индии сообщил о первом подтвержденном случае заболевания оспой обезьян (mpox) в стране. "Лабораторные исследования подтвердили наличие у пациента вируса оспы обезьян западноафриканской группы 2 (Clade 2). Этот случай является единичным, аналогичным более ранним 30 случаям, зарегистрированным в Индии с июля 2022 года, и не является частью текущей чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, о которой сообщила ВОЗ, связанной с вирусом mpox Clade 1", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, зараженный мужчина недавно вернулся из страны, где продолжается передача оспы. Мужчина находится в специализированном изоляторе, его состояние остается клинически стабильным, у него нет каких-либо системных заболеваний или сопутствующих патологий. "Для сдерживания ситуации принимаются активные меры общественного здравоохранения, включая отслеживание контактов и мониторинг. В настоящее время нет никаких признаков какого-либо широко распространенного риска для населения", - отметил минздрав. С начала 2024 года по 9 августа в Африке зарегистрированы уже более 17,5 тысячи случаев заболевания оспой обезьян, в том числе 517 заболевших скончались. В Европе случай заболевания оспой обезьян подтвержден только в Швеции. Среди азиатских стран, в которых были зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, - Пакистан, Филиппины и Таиланд. Власти последней страны в конце августа подтвердили опасность для человека нового штамма Clade 1b. Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20240829/vaktsina-1969098201.html
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в мире, здоровье - общество, индия, воз, оспа обезьян
В мире, Здоровье - Общество, Индия, ВОЗ, Оспа обезьян
В Индии подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян

Минздрав Индии сообщил о первом подтвержденном случае заболевания оспой обезьян

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Минздрав Индии сообщил о первом подтвержденном случае заболевания оспой обезьян (mpox) в стране.
"Лабораторные исследования подтвердили наличие у пациента вируса оспы обезьян западноафриканской группы 2 (Clade 2). Этот случай является единичным, аналогичным более ранним 30 случаям, зарегистрированным в Индии с июля 2022 года, и не является частью текущей чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, о которой сообщила ВОЗ, связанной с вирусом mpox Clade 1", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в министерстве, зараженный мужчина недавно вернулся из страны, где продолжается передача оспы. Мужчина находится в специализированном изоляторе, его состояние остается клинически стабильным, у него нет каких-либо системных заболеваний или сопутствующих патологий.
"Для сдерживания ситуации принимаются активные меры общественного здравоохранения, включая отслеживание контактов и мониторинг. В настоящее время нет никаких признаков какого-либо широко распространенного риска для населения", - отметил минздрав.
С начала 2024 года по 9 августа в Африке зарегистрированы уже более 17,5 тысячи случаев заболевания оспой обезьян, в том числе 517 заболевших скончались. В Европе случай заболевания оспой обезьян подтвержден только в Швеции. Среди азиатских стран, в которых были зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, - Пакистан, Филиппины и Таиланд. Власти последней страны в конце августа подтвердили опасность для человека нового штамма Clade 1b.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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