https://ria.ru/20240909/osipov-1971503098.html
Осипов побеждает на выборах в Забайкальском крае с 82,27% голосов
Осипов побеждает на выборах в Забайкальском крае с 82,27% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Осипов побеждает на выборах в Забайкальском крае с 82,27% голосов
Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов (самовыдвиженец) побеждает на выборах главы региона с 82,27% голосов избирателей, сообщил избирком... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T03:24
2024-09-09T03:24
2024-09-09T03:24
забайкальский край
александр осипов
лдпр
коммунисты россии
политика
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов (самовыдвиженец) побеждает на выборах главы региона с 82,27% голосов избирателей, сообщил избирком края в Telegram-канале после обработки 100% протоколов. Согласно данным избиркома края, второе место занимает Георгий Шилин (ЛДПР) с 7,44% голосов, на третьем месте - Константин Коростелев ("Коммунисты России") с результатом 4,68%. На четвертом месте Валерий Афицинский (РЭП "Зеленые") с 3,21% голосов. "Приняло участие в выборах 43,99% (334158 из 759657). Обработано протоколов УИК 100% (841 из 841)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240909/filimonov-1971502729.html
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забайкальский край, александр осипов, лдпр, коммунисты россии, политика, выборы в россии — 2024
Забайкальский край, Александр Осипов, ЛДПР, Коммунисты России, Политика, Выборы в России — 2024
Осипов побеждает на выборах в Забайкальском крае с 82,27% голосов
Действующий глава Забайкальского края Осипов побеждает на выборах, набрав 82,27%